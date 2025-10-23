Freitag in Mexiko: Pause für Verstappen und Hamilton

​Das hat es in der Formel 1 noch nie gegeben: Gleich neun Teams setzen im ersten Training von Mexiko einen jungen Piloten ins Auto (nur Sauber nicht). Wir sagen, wie die Testpläne der Rennställe aussehen.

Einigen Formel-1-Rennställen geht die Zeit aus. Sie stehen in der Pflicht, während der GP-Saison 2025 bei vier ersten Trainings einen jungen Piloten ans Lenkrad zu lassen, die Stammfahrer müssen zugucken.

Die Vorschrift hat lange Wurzeln: Die Formel 1 hat sich vor Jahren ein Testverbot während der Saison auferlegt, um die Kosten zu senken. Erlaubt sind während der laufenden Saison nur noch Filmtage (mit beschränkter Kilometerzahl und harten Reifen), die Arbeit für F1-Reifenpartner Pirelli sowie Tests mit mindestens zwei Jahre alten Rennwagen.

Darunter leidet natürlich das Heranziehen junger Talente. Bis Ende 2024 war es so, dass Stammfahrer ihr Cockpit im ersten Training eines GP-Wochenendes je ein Mal pro Saison räumen müssen, stattdessen sollen die jungen Wilden ran. Als Rookies werden dabei vom Reglement definiert: Fahrer, die noch keinen Grand Prix oder maximal zwei WM-Läufe bestritten haben.



Für 2025 jedoch gilt: Jeder Stammpilot muss zwei Mal aussetzen, pro Team wird es also an 24 GP-Wochenenden vier Mal ein erstes Freitag-Training geben, bei welchem ein junger Pilot am Lenkrad sitzt.



Das bringt einige Rennställe in Bedrängnis, denn nicht an allen GP-Wochenenden ist der Einsatz ratsam: An Sprint-Wochenenden wie Texas, Interlagos oder Katar ist das nicht möglich (nur ein freies Training, dann geht es schon in die Sprint-Quali). In Las Vegas fürchten sich die Teams, dass ein Rookie das Auto in die Mauern stopft.



Realistisch vom Restprogramm daher: Mexiko und Abu Dhabi. Daher nutzen gleich neun Teams den kommenden 24. Oktober, also den Freitag im Autódromo Hermanos Rodríguez für die Jungspunde.



Wir sagen hier, welche Teams damit ihre Pflicht erfüllt haben und wer in Abu Dhabi noch nachlegen muss.



McLaren: 1 Test offen

Der Nordire Alex Dunne fuhr auf dem Red Bull Ring und in Monza, Pato O’Ward sitzt in Mexiko im Auto. Damit ist noch ein Test offen, der in Abu Dhabi absolviert wird – erneut mit Pato O’Ward.



Ferrari: 1 Test offen

Vergleichbares Bild bei Ferrari: Dino Beganovich kam in Bahrain und in Österreich zum Einsatz, Le Mans-Sieger Antonio Fuoco fährt in Mexiko (für Lewis Hamilton). Auch hier wird in Abu Dhabi nachgelegt.



Red Bull Racing: 1 Test offen

Ayumu Iwasa fuhr in Bahrain, Arvid Lindblad in Silverstone, der Londoner sitzt auch in Mexiko im Auto (für Max Verstappen) und wohl auch in Abu Dhabi.



Mercedes: alles erfüllt

Kimi Antonelli war jung genug, um zwei Einsätze gemäss Reglement zu erfüllen, in Australien und China. Die anderen Einsätze fährt der Däne Frederik Vesti, einen hat er schon hinter sich (Bahrain), einen hat er noch vor sich.



Aston Martin: 1 Test offen

Felipe Drugovich war in Bahrain und in Ungarn an der Arbeit, Jak Crawford erhält das Training von Mexiko. Abu Dhabi? Noch unbestätigt.



Alpine

Ryo Hirakawa testete in Suzuka, Alpine-Reservist Paul Aron stieg in Monza ein und erhält auch grünes Licht für Mexiko. Auch er wird in Abu Dhabi nochmals testen.



Haas: alles erfüllt

Ryo Hirakawa fährt in Bahrain, Spanien, Mexiko und Abu Dhabi.



Racing Bulls: 1 Test offen

Neuling Isack Hadjar erfüllt die Pflicht der Racing Bulls in Australien und China, in Mexiko darf Ayumu Iwasa ran. Abu Dhabi: noch unklar.



Williams: 1 Test offen

Luke Browning im Auto für Bahrain und Mexiko, Victor Martins in Spanien. Auch hier also noch ein Einsatz zu erfüllen.



Sauber: alles erfüllt

Gabriel Bortoleto als F1-Neuling in Australien und China im Einsatz, Paul Aron fuhr als Alpine-Leihgabe in Silverstone und auf dem Hungaroring.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20









