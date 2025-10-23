Lewis Hamilton bei Ferrari: Böse Anschuldigungen

​Superstar Lewis Hamilton ist vor dem 20. Formel-1-Wochenende des Jahres noch ohne GP-Podestplatz für Ferrari. Ein Insider glaubt zu wissen: Dem siebenfachen Weltmeister geht langsam die Geduld aus.

Lewis Hamilton hat verschiedene Male festgehalten: «Mit jeder Faser meines Körpers setzt ich mich dafür ein, Ferrari wieder auf die Siegerstrasse zu bringen.»

Die Zwischenbilanz mit Ferrari ist ernüchternd: Sieg von Pole beim Sprint in China, Rang 3 beim Sprint in Miami, das war’s dann mit den Platzierungen unter den besten Drei. Noch nie hat ein Ferrari-Stammfahrer in der Formel 1 so lange auf seinen ersten GP-Podestplatz warten müssen. Und ausgerechnet jenen Fahrer trifft es, der am meisten Podestplätze aller GP-Piloten eingefahren hat (202).

Vorderhand letztmals stand Lewis in Las Vegas 2024 auf dem GP-Podest (Rang 2 hinter George Russell), der letzte GP-Sieg geht zurück auf Belgien 2024 (da wurde der erstplatzierte Russell aus der Wertung genommen).

Mitte August hat Lewis Hamilton darüber gesprochen, wie er sich bei Ferrari einzubringen versucht.



«Ich habe einige Dokumente verschickt. Das habe ich schon das ganze Jahr über gemacht. Nach den ersten Rennen habe ich ein vollständiges Dossier für das Team erstellt. In der Sommerpause habe ich zwei weitere Dokumente eingereicht, die sie dann bearbeitet haben.»



«Einige Vorschlläge sind struktureller Natur: Anpassungen, die wir als Team vornehmen müssen, um uns in allen Bereichen zu verbessern. Die andere Frage drehte sich hauptsächlich um das Auto, die aktuellen Probleme, die ich damit habe, Dinge, die man für das nächste Jahr übernehmen möchte, und Dinge, an denen man für nächstes Jahr arbeiten und die man ändern muss.»



Aber fruchtet das alles nichts? Formel-1-Insider David Croft, Kommentator für die Kollegen der britischen Sky, erhebt nämlich böse Anschuldigungen.



«Ferrari wird sich über einen Podiumsplatz in Texas freuen, und Lewis ist Vierter geworden, aber das ist doch nicht gut genug, nicht im Vergleich zu dem, was sie letztes Jahr in Austin geleistet haben, als es einen Doppelsieg gab, es ist nicht gut genug im Vergleich zu dem, was die Leute für dieses Jahr von der Scuderia erwartet haben, und es ist nicht gut genug für Lewis Hamilton.»



«Es gibt Anzeichen dafür, dass Lewis langsam die Geduld verliert, wenn er versucht, dem Team zu helfen, sich zu verbessern, Abläufe zu ändern und Verbesserungen herbeizuführen – weil ihm nicht zugehört wird.»



«Für mich könnte sich das in Zukunft immer mehr zu einer Geschichte verdichten: Lewis versucht verzweifelt, Ferrari zu seinen glorreichen Jahren zurück zu führen, hat aber im Moment nicht das Gefühl, dass ihm das Management und die Führungskräfte eine Stufe weiter oben zuhören.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20