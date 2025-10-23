Lewis Hamilton bei Ferrari: Böse Anschuldigungen
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton hat verschiedene Male festgehalten: «Mit jeder Faser meines Körpers setzt ich mich dafür ein, Ferrari wieder auf die Siegerstrasse zu bringen.»
Die Zwischenbilanz mit Ferrari ist ernüchternd: Sieg von Pole beim Sprint in China, Rang 3 beim Sprint in Miami, das war’s dann mit den Platzierungen unter den besten Drei. Noch nie hat ein Ferrari-Stammfahrer in der Formel 1 so lange auf seinen ersten GP-Podestplatz warten müssen. Und ausgerechnet jenen Fahrer trifft es, der am meisten Podestplätze aller GP-Piloten eingefahren hat (202).
Vorderhand letztmals stand Lewis in Las Vegas 2024 auf dem GP-Podest (Rang 2 hinter George Russell), der letzte GP-Sieg geht zurück auf Belgien 2024 (da wurde der erstplatzierte Russell aus der Wertung genommen).
Mitte August hat Lewis Hamilton darüber gesprochen, wie er sich bei Ferrari einzubringen versucht.
«Ich habe einige Dokumente verschickt. Das habe ich schon das ganze Jahr über gemacht. Nach den ersten Rennen habe ich ein vollständiges Dossier für das Team erstellt. In der Sommerpause habe ich zwei weitere Dokumente eingereicht, die sie dann bearbeitet haben.»
«Einige Vorschlläge sind struktureller Natur: Anpassungen, die wir als Team vornehmen müssen, um uns in allen Bereichen zu verbessern. Die andere Frage drehte sich hauptsächlich um das Auto, die aktuellen Probleme, die ich damit habe, Dinge, die man für das nächste Jahr übernehmen möchte, und Dinge, an denen man für nächstes Jahr arbeiten und die man ändern muss.»
Aber fruchtet das alles nichts? Formel-1-Insider David Croft, Kommentator für die Kollegen der britischen Sky, erhebt nämlich böse Anschuldigungen.
«Ferrari wird sich über einen Podiumsplatz in Texas freuen, und Lewis ist Vierter geworden, aber das ist doch nicht gut genug, nicht im Vergleich zu dem, was sie letztes Jahr in Austin geleistet haben, als es einen Doppelsieg gab, es ist nicht gut genug im Vergleich zu dem, was die Leute für dieses Jahr von der Scuderia erwartet haben, und es ist nicht gut genug für Lewis Hamilton.»
«Es gibt Anzeichen dafür, dass Lewis langsam die Geduld verliert, wenn er versucht, dem Team zu helfen, sich zu verbessern, Abläufe zu ändern und Verbesserungen herbeizuführen – weil ihm nicht zugehört wird.»
«Für mich könnte sich das in Zukunft immer mehr zu einer Geschichte verdichten: Lewis versucht verzweifelt, Ferrari zu seinen glorreichen Jahren zurück zu führen, hat aber im Moment nicht das Gefühl, dass ihm das Management und die Führungskräfte eine Stufe weiter oben zuhören.»
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20