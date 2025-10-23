Max ist in Mex einfach Max: «Normalerweise stark»

​Max Verstappen ist in Mexiko immer ein heisser Anwärter auf ein Spitzenergebnis: fünf Siege! Der Niederländer ist nach seinem forbidablen Wochenende in Texas richtig heiss auf den Erfolg.

Max Verstappen will seine tolle Serie fortsetzen: bei den vergangenen sechs Formel-1-Rennen (fünf GP, ein Sprint) immer Erster oder Zweiter. Hier in Mexiko kann der 28-jährige Niederländer auf fünf Siege zurückblicken (2017/2018, 2021 bis 2023).

Max sagt, wie das weitergehen soll: «Wir haben in den letzten Rennen viel positive Dynamik gewonnen und wollen weiter Druck machen und so viel Leistung wie möglich aus dem Auto herausholen. Das Team hat hart daran gearbeitet, um mehr Speed zu erreichen.»

«Wir müssen weiterhin perfekte Wochenenden haben, wenn wir das Rennen um die Weltmeisterschaft offen halten wollen. Deshalb ist es wichtig, in Mexiko gleich an unsere guten Ergebnisse anzuknüpfen.»

«Die Strecke liegt unserem Auto normalerweise und es wird darauf ankommen, ideal mit den Reifen umzugehen. Natürlich bringt die Lage über Meer immer einzigartige Herausforderungen mit sich und verringert die Luftdichte, was sich auf alle auswirken wird.»







USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20