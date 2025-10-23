Max ist in Mex einfach Max: «Normalerweise stark»
Max Verstappen 2024 in Mexiko
Max Verstappen will seine tolle Serie fortsetzen: bei den vergangenen sechs Formel-1-Rennen (fünf GP, ein Sprint) immer Erster oder Zweiter. Hier in Mexiko kann der 28-jährige Niederländer auf fünf Siege zurückblicken (2017/2018, 2021 bis 2023).
Max sagt, wie das weitergehen soll: «Wir haben in den letzten Rennen viel positive Dynamik gewonnen und wollen weiter Druck machen und so viel Leistung wie möglich aus dem Auto herausholen. Das Team hat hart daran gearbeitet, um mehr Speed zu erreichen.»
«Wir müssen weiterhin perfekte Wochenenden haben, wenn wir das Rennen um die Weltmeisterschaft offen halten wollen. Deshalb ist es wichtig, in Mexiko gleich an unsere guten Ergebnisse anzuknüpfen.»
«Die Strecke liegt unserem Auto normalerweise und es wird darauf ankommen, ideal mit den Reifen umzugehen. Natürlich bringt die Lage über Meer immer einzigartige Herausforderungen mit sich und verringert die Luftdichte, was sich auf alle auswirken wird.»
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20