Steiner: «Horner zu Ferrari? So würde das laufen»

​Der frühere Haas-Teamchef Christian Horner sagt über die Zukunft von Christian Horner: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu Ferrari gehen wird, und ich glaube auch nicht, dass Ferrari ihn will.»

Was wird aus dem früheren Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner? Der langjährige Haas-Steuermann Günther Steiner ist der Ansicht – es könnte noch eine ganze Weile dauern, bis wir den Engländer in der Königsklasse wiedersehen.

Fangen wir mit einem Gerücht an, das einfach nicht weggehen will: Horner zu Ferrari. Die Mutmassungen verstummen nicht, obschon Ferrari den Vertrag mit Fred Vasseur verlängert und sich Ferrari-Chef John Elkann vor seinem Teamchef gestellt hat.

Der 60-jährige Südtiroler Günther Steiner sagt im Podcast Red Flags, dass er bezweifelt, dass Horner bei Ferrari der grosse Heilsbringer wäre: «Ich glaube, Christian würde es genauso schwer haben wie jeder andere bei Ferrari. Wenn Christian zu Ferrari gehen würde, erwarten die Italiener ein Wunder, aber die dauern bekanntlich bei Ferrari immer etwas länger.»

«Ferrari-Chef John Elkann hat das verstanden, deshalb haben sie Vasseurs Vertrag verlängert, da Fred etwas mehr Zeit braucht, um Ferrari siegfähig zu machen.»



«Wenn der Ferrari 2026 gut ist, dann wird alles gut. Wenn das Auto nicht gut sein sollte, weiss ich nicht, was passiert. Doch im Moment glaube ich nicht, dass Christian zu Ferrari geht,oder dass Ferrari Christian verpflichten will.»



Zu einem früheren Zeitpunkt hat Steiner zu anderen möglichen Arbeitgebern für Horner das hier festgehalten: «Ich schätze, Horner ist

sehr motiviert, aber im Moment gibt es meiner Meinung nach nichts für ihn, was er tun könnte.»



«Ich kann mir gut vorstellen – er möchte Teil eines Teams sein, das ihm gehört. Doch ich glaube nicht, dass es etwas zu kaufen gibt. Ich weiss, dass er viel Geld hat, aber das reicht nicht aus, um ein Team zu kaufen. Solche Spekulationen sind weit hergeholt.»



«Horner würde nichts Anderes tun wollen, als Teamchef zu sein. Wenn er zu Alpine ziehen würde, um mit Flavio zusammenzuarbeiten, so würde das nicht funktionieren, Flavio und er beide in einer Führungsposition, das geht nicht. Dann müsste Briatore gehen, und es sieht nicht so aus, als würde Flavio bald irgendwo hingehen.»



«Ich glaube auch nicht, dass Aston Martin derzeit einen Christian Horner braucht. 2024 waren ein Problem zwischen Adrian und Christian einer der Gründe, warum Adrian letztlich Red Bull verlassen hat. Christian nun zu Aston und damit zu Newey zu holen, das würde meiner Meinung nach nicht funktionieren.»



«Das Team von Aston Martin ist mit den Leuten, die sie heute haben, sehr gut aufgestellt, um zu zeigen, was sie unter den neuen Regeln 2026 leisten können.»





