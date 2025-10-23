Gabriel Bortoleto zu Verstappen: Grandioses Comeback
Max Verstappen und Gabriel Bortoleto
Max Verstappen lag mal 104 Punkte hinter WM-Leader Oscar Piastri, jetzt sind es noch 40 Zähler. Das ringt auch dem 21-jährigen Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto viel Lob ab.
Der Brasilianer, der bei Sim-Rennen immer wieder gegen Verstappen antritt, sagt im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt: «Was Max derzeit leistet, das ist unglaublich. Für mich ist das eines der besten Comebacks in der Formel 1.»
«Gucken mir mal, was er noch erreichen kann. Er hat in letzter Zeit ziemlich viele Siege eingefahren. McLaren ist stark, aber vielleicht nicht mehr so stark wie zu Beginn des Jahres, als sie gefühlt in jeder Runde die Plätze 1 und 2 belegten. Vor diesem Hintergrund ist fast alles möglich. Max macht auf jeden Fall einen tollen Job.»
«Ich meine – wer sonst hätte so etwas geschafft? Er hatte die meiste Zeit des Jahres nicht das beste Auto, teilweise nicht einmal eines der Top-3-Autos, und trotzdem kann er sich so lange im Titelkampf halten. Jetzt haben sie mit dem Rennwagen Fortschritte gemacht, und er konnte einige fabelhafte Leistungen zeigen. Da erleben wir schon Grand-Prix-Geschichte.»
«Ich bin nicht überrascht, dass er als Fahrer das geschafft hat, aber ich bin recht überrascht, dass sie das Auto seit der Sommerpause so stark weiterentwickeln konnten.»
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20