Gabriel Bortoleto zu Verstappen: Grandioses Comeback

​Der junge Brasilianer Gabriel Bortoleto hängt gerne mit Max Verstappen ab, die beiden fahren auch gegeneinander Sim-Rennen. Der Sauber-Fahrer lobt: «Max zeigt derzeit ein grandioses Comeback.»

Max Verstappen lag mal 104 Punkte hinter WM-Leader Oscar Piastri, jetzt sind es noch 40 Zähler. Das ringt auch dem 21-jährigen Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto viel Lob ab.

Der Brasilianer, der bei Sim-Rennen immer wieder gegen Verstappen antritt, sagt im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt: «Was Max derzeit leistet, das ist unglaublich. Für mich ist das eines der besten Comebacks in der Formel 1.»

«Gucken mir mal, was er noch erreichen kann. Er hat in letzter Zeit ziemlich viele Siege eingefahren. McLaren ist stark, aber vielleicht nicht mehr so stark wie zu Beginn des Jahres, als sie gefühlt in jeder Runde die Plätze 1 und 2 belegten. Vor diesem Hintergrund ist fast alles möglich. Max macht auf jeden Fall einen tollen Job.»

«Ich meine – wer sonst hätte so etwas geschafft? Er hatte die meiste Zeit des Jahres nicht das beste Auto, teilweise nicht einmal eines der Top-3-Autos, und trotzdem kann er sich so lange im Titelkampf halten. Jetzt haben sie mit dem Rennwagen Fortschritte gemacht, und er konnte einige fabelhafte Leistungen zeigen. Da erleben wir schon Grand-Prix-Geschichte.»



«Ich bin nicht überrascht, dass er als Fahrer das geschafft hat, aber ich bin recht überrascht, dass sie das Auto seit der Sommerpause so stark weiterentwickeln konnten.»







USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20