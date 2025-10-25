Max Verstappen nach Mexiko-Bestzeit: «Eher schlecht»
Max Verstappen
Manchmal sagt die Zeitenliste eines freien Formel-1-Trainings eben nicht alles aus. Max Verstappen hat im zweiten Training zum Traditions-GP von Mexiko Bestzeit erzielt, und das nährt die Hoffnung, dass er im spannenden Dreikampf mit den McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris weiter aufholen kann.
Aber der 68-fache GP-Sieger dämpft diese Erwartungen: «Auf eine Runde mit den weichen Reifen war das anständig. Leider war alles Andere eher schlecht. Ein kurzer Dauerlauf mit den mittelharten Reifen war nicht gut, und bei einem längeren Einsatz mit dieser Mischung hatte ich alle Hände voll zu tun. Das ist im Hinblick aufs Rennen natürlich ein Anlass zur Sorge.»
«Ich weiss noch nicht, wo genau das Problem liegt. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich Fahrzeugbalance schlecht war. Aber ich hatte einfach keinen Grip, ich rutschte nur herum, es war wie Fahren auf Eis.»
«Die Reifen haben einfach zu sehr überhitzt, und dann bist du im Nirgendwo. Es ist eine echte Knacknuss, da einen Weg herauszufinden. Mal sehen, was uns am Samstag dazu einfällt. Das ganze Tempo auf eine Runde nützt dir herzlich wenig, wenn du im Renntrimm keinen Speed hast. Mir wäre es lieber umgekehrt.»
