Max Verstappen nach Mexiko-Bestzeit: «Eher schlecht»

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat zwar im zweiten Training zum Mexiko-GP die Bestzeit erzielt, aber der Niederländer warnt: «Auf eine Runde war das anständig, aber im Dauerlauf eher schlecht.»

Manchmal sagt die Zeitenliste eines freien Formel-1-Trainings eben nicht alles aus. Max Verstappen hat im zweiten Training zum Traditions-GP von Mexiko Bestzeit erzielt, und das nährt die Hoffnung, dass er im spannenden Dreikampf mit den McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris weiter aufholen kann.

Aber der 68-fache GP-Sieger dämpft diese Erwartungen: «Auf eine Runde mit den weichen Reifen war das anständig. Leider war alles Andere eher schlecht. Ein kurzer Dauerlauf mit den mittelharten Reifen war nicht gut, und bei einem längeren Einsatz mit dieser Mischung hatte ich alle Hände voll zu tun. Das ist im Hinblick aufs Rennen natürlich ein Anlass zur Sorge.»

«Ich weiss noch nicht, wo genau das Problem liegt. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich Fahrzeugbalance schlecht war. Aber ich hatte einfach keinen Grip, ich rutschte nur herum, es war wie Fahren auf Eis.»



«Die Reifen haben einfach zu sehr überhitzt, und dann bist du im Nirgendwo. Es ist eine echte Knacknuss, da einen Weg herauszufinden. Mal sehen, was uns am Samstag dazu einfällt. Das ganze Tempo auf eine Runde nützt dir herzlich wenig, wenn du im Renntrimm keinen Speed hast. Mir wäre es lieber umgekehrt.»







2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721

19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194





1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854





