Lewis Hamilton (Ferrari/5.) «Schlimmer geht nicht»
Lewis Hamilton in Mexiko
Charles Leclerc nur knapp hinter Leader Max Verstappen, Lewis Hamilton in Anführungszeichen nur Fünfter, aber nur 15 Hundertstel hinter Leclerc, das verblüfft auch den siebenfachen Formel-1-Champion.
Hamilton sagt zum zweiten Mexiko-Training: «Ich bin einigermassen platt darüber, wie dicht alle da vorne beisammen liegen – während sich der Wagen nicht so grandios angefühlt hat.»
«Mexiko hat seine eigenen Gesetze. Wegen der Meereshöhe fahren wir mit steil gestellten Flügeln wie in Monaco, aber der Wagen fühlt sich leichter an als in Monza.»
«Also rutschst du nur herum, verzweifelt auf der Suche nach Grip, aber der ist eben nicht da. Ich würde es nicht als Desaster bezeichnen, und vielleicht fehlte mir halt auch das erste Training, da sass ja Antonio Fuoco im Wagen.»
«Wie auch immer – der Wagen rutscht beträchtlich, wir haben jede Menge Arbeit, um die Fahrzeugbalance zu verbessern.»
Ex-F1-Fahrer Alexander Wurz hat mir mal für Wochenenden wie in Mexiko gesagt: «Es ist ganz wichtig, dass du mit den Ingenieuren immer im Kopf behältst, dass sich der Haftgrad der Bahn markant ändern wird. Du darfst bei der Abstimmung nicht überreagieren.»
Besteht diese Gefahr nun bei Ferrari? Hamilton muss lachen: «Also schlimmer als am Freitag kann es nicht werden! Nein, ernsthaft: Wir werden solche Entscheidungen natürlich mit Bedacht wählen.»
«Ich bin sicher, wir können uns da etwas einfallen lassen, und das ist auch gut. Ich will jedenfalls so kein Rennen fahren. Wir müssen aus den Reifen mehr herausholen, dann können wir auch mehr Speed aus dem Wagen holen.»
2. Training, Mexiko
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566
04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643
05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692
06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938
09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939
10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218
12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232
13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266
14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348
17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721
19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855
20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194
1. Training, Mexiko
01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487
03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784
05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916
06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997
07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038
08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090
09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331
10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409
12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472
13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680
14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689
15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862
16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073
17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153
18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310
19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371
20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854