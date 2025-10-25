Lewis Hamilton (Ferrari/5.) «Schlimmer geht nicht»

​Ferrari hat in Mexiko eine solide Leistung gezeigt: Charles Leclerc Zweitschnellster, Lewis Hamilton auf Platz 5. Aber der Engländer warnt: «Der Wagen rutscht herum, so will ich kein Rennen fahren.»

Charles Leclerc nur knapp hinter Leader Max Verstappen, Lewis Hamilton in Anführungszeichen nur Fünfter, aber nur 15 Hundertstel hinter Leclerc, das verblüfft auch den siebenfachen Formel-1-Champion.

Hamilton sagt zum zweiten Mexiko-Training: «Ich bin einigermassen platt darüber, wie dicht alle da vorne beisammen liegen – während sich der Wagen nicht so grandios angefühlt hat.»

«Mexiko hat seine eigenen Gesetze. Wegen der Meereshöhe fahren wir mit steil gestellten Flügeln wie in Monaco, aber der Wagen fühlt sich leichter an als in Monza.»

«Also rutschst du nur herum, verzweifelt auf der Suche nach Grip, aber der ist eben nicht da. Ich würde es nicht als Desaster bezeichnen, und vielleicht fehlte mir halt auch das erste Training, da sass ja Antonio Fuoco im Wagen.»

«Wie auch immer – der Wagen rutscht beträchtlich, wir haben jede Menge Arbeit, um die Fahrzeugbalance zu verbessern.»



Ex-F1-Fahrer Alexander Wurz hat mir mal für Wochenenden wie in Mexiko gesagt: «Es ist ganz wichtig, dass du mit den Ingenieuren immer im Kopf behältst, dass sich der Haftgrad der Bahn markant ändern wird. Du darfst bei der Abstimmung nicht überreagieren.»



Besteht diese Gefahr nun bei Ferrari? Hamilton muss lachen: «Also schlimmer als am Freitag kann es nicht werden! Nein, ernsthaft: Wir werden solche Entscheidungen natürlich mit Bedacht wählen.»



«Ich bin sicher, wir können uns da etwas einfallen lassen, und das ist auch gut. Ich will jedenfalls so kein Rennen fahren. Wir müssen aus den Reifen mehr herausholen, dann können wir auch mehr Speed aus dem Wagen holen.»





2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721

19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194



1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854













