WM-Leader Piastri nur auf P12 – was ist da los?
Oscar Piastri
Selbst Ferrari-Star Lewis Hamilton wundert sich. Nach dem zweiten Mexiko-Training sagte der Engländer: «Wo ist eigentlich der Speed von McLaren auf eine Runde hingekommen? Die waren doch mal so überlegen.»
In Mexiko tauchte Lando Norris im zweiten Training auf P4 auf, hinter Verstappen, Leclerc und Antonelli, der richtige Schock ist aber P12 von WM-Leader Oscar Piastri. Nanu, was ist denn jetzt passiert?
Der Australier sagt: «Die Formel 1 ist immer eine Sache der Details, aber wenn da einige zusammenkommen, dann kann das schnell mal einen grossen Unterschied ausmachen. Das haben wir auch in Texas erlebt.»
«Die Runden mit den weichen Reifen und wenig Sprit im Tank hier in Mexiko waren eher durchschnittlich, also hat mich die mässige Rundenzeit nicht verblüfft.»
«Ich habe Einiges ausprobiert, und wir werden uns in Ruhe anschauen, was davon funktioniert hat und was eben nicht. Ich habe mich im Wagen recht wohlgefühlt, aber wir brauchen konstantere Rundenzeiten.»
«Ich lasse mich nicht bange machen. Wir haben ein gutes Auto. Es wird wie immer eng werden, aber es liegt an uns, alles auf die Reihe zu bekommen.»
2. Training, Mexiko
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566
04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643
05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692
06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938
09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939
10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218
12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232
13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266
14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348
17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721
19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855
20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194
1. Training, Mexiko
01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487
03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784
05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916
06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997
07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038
08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090
09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331
10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409
12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472
13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680
14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689
15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862
16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073
17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153
18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310
19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371
20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854