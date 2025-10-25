WM-Leader Piastri nur auf P12 – was ist da los?

​Der Blick auf das Ergebnis des zweiten Mexiko-Trainings lässt die eine oder andere Augenbraue hochgehen: WM-Leader Oscar Piastri nur Zwölfter, rund sechs Zehntel hinter Lando Norris. Was läuft da schief?

Selbst Ferrari-Star Lewis Hamilton wundert sich. Nach dem zweiten Mexiko-Training sagte der Engländer: «Wo ist eigentlich der Speed von McLaren auf eine Runde hingekommen? Die waren doch mal so überlegen.»

In Mexiko tauchte Lando Norris im zweiten Training auf P4 auf, hinter Verstappen, Leclerc und Antonelli, der richtige Schock ist aber P12 von WM-Leader Oscar Piastri. Nanu, was ist denn jetzt passiert?

Der Australier sagt: «Die Formel 1 ist immer eine Sache der Details, aber wenn da einige zusammenkommen, dann kann das schnell mal einen grossen Unterschied ausmachen. Das haben wir auch in Texas erlebt.»

«Die Runden mit den weichen Reifen und wenig Sprit im Tank hier in Mexiko waren eher durchschnittlich, also hat mich die mässige Rundenzeit nicht verblüfft.»



«Ich habe Einiges ausprobiert, und wir werden uns in Ruhe anschauen, was davon funktioniert hat und was eben nicht. Ich habe mich im Wagen recht wohlgefühlt, aber wir brauchen konstantere Rundenzeiten.»



«Ich lasse mich nicht bange machen. Wir haben ein gutes Auto. Es wird wie immer eng werden, aber es liegt an uns, alles auf die Reihe zu bekommen.»





2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721

19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194





1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854









