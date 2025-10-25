Charles Leclerc (2.): Keine Chance auf Mexiko-Sieg?

Ferrari-Star Charles Leclerc war am Freitag in Mexiko flott unterwegs. Doch das will der Monegasse nicht überbewerten. Er sprach nach getaner Arbeit über die Hauptgegner des Teams aus Maranello.

Bestzeit im ersten Training, zweitschnellster hinter Max Verstappen im zweiten Training – auf dem Papier lief der Auftakt ins fünftletzte Rennwochenende des Jahres für Charles Leclerc erfreulich. Doch für den Ferrari-Star steht fest: Seine Chance auf die Pole und den GP-Sieg ist überschaubar.

Nachdem er insgesamt 61 Runden auf dem 4,304 km langen Autódromo Hermanos Rodríguez gedreht und damit 262,544 km zurückgelegt hatte, erklärte der Monegasse: «Wir haben ein paar gute Runden gedreht und das Auto hat sich gut angefühlt. Aber unsere Gegner waren stark unterwegs, deshalb ist es nicht realistisch, dass wir im Qualifying vor ihnen sein können.»

Leclerc präzisierte: «Es war ein positiver Freitag, aber wir sind immer noch im Hintertreffen – auf einer schnellen Runde im Vergleich zu Red Bull Racing und im Renntrimm im Vergleich zu McLaren. Das war aber keine Überraschung, wir haben damit gerechnet, dass sie schnell sind.»

Und der 28-Jährige aus Monte Carlo analysierte: «Mit viel Sprit an Bord waren wir vielleicht etwas besser unterwegs als die Red Bull Racing-Jungs. Aber McLaren war in einer eigenen Liga unterwegs. Ich weiss nicht genau, wie das möglich ist. Ich hoffe, dass sie nicht ganz so viel im Tank hatten. Aber das kann man nicht wissen. Sie sehen auf jeden Fall sehr stark aus. Es scheint derzeit also keine Chance zu geben, sie im Rennen zu schlagen. Aber wir werden natürlich versuchen, durch Änderungen am Set-up näher ranzukommen.»

