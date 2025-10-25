Charles Leclerc (2.): Keine Chance auf Mexiko-Sieg?
Charles Leclerc
Bestzeit im ersten Training, zweitschnellster hinter Max Verstappen im zweiten Training – auf dem Papier lief der Auftakt ins fünftletzte Rennwochenende des Jahres für Charles Leclerc erfreulich. Doch für den Ferrari-Star steht fest: Seine Chance auf die Pole und den GP-Sieg ist überschaubar.
Nachdem er insgesamt 61 Runden auf dem 4,304 km langen Autódromo Hermanos Rodríguez gedreht und damit 262,544 km zurückgelegt hatte, erklärte der Monegasse: «Wir haben ein paar gute Runden gedreht und das Auto hat sich gut angefühlt. Aber unsere Gegner waren stark unterwegs, deshalb ist es nicht realistisch, dass wir im Qualifying vor ihnen sein können.»
Leclerc präzisierte: «Es war ein positiver Freitag, aber wir sind immer noch im Hintertreffen – auf einer schnellen Runde im Vergleich zu Red Bull Racing und im Renntrimm im Vergleich zu McLaren. Das war aber keine Überraschung, wir haben damit gerechnet, dass sie schnell sind.»
Und der 28-Jährige aus Monte Carlo analysierte: «Mit viel Sprit an Bord waren wir vielleicht etwas besser unterwegs als die Red Bull Racing-Jungs. Aber McLaren war in einer eigenen Liga unterwegs. Ich weiss nicht genau, wie das möglich ist. Ich hoffe, dass sie nicht ganz so viel im Tank hatten. Aber das kann man nicht wissen. Sie sehen auf jeden Fall sehr stark aus. Es scheint derzeit also keine Chance zu geben, sie im Rennen zu schlagen. Aber wir werden natürlich versuchen, durch Änderungen am Set-up näher ranzukommen.»
USA-GP, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678
06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778
13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746
14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Carlos Sainz (E), Williams, Kollision
WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 346 Punkte
02. Norris 332
03. Verstappen 306
04. Russell 252
05. Leclerc 192
06. Hamilton 142
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 28
17. Gasly 20
18. Bearman 20
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 341
03. Ferrari 334
04. Red Bull Racing 331
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Sauber 59
09. Haas 48
10. Alpine 20