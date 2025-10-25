George Russell: Unterhaltsame Zwangspause in Mexiko

George Russell war einer von neun GP-Stammpiloten, die im ersten freien Training zuschauen mussten. Der Mercedes-Star aus Grossbritannien nutzte die Stunde, um eine seltene Gelegenheit zu ergreifen.

Für George Russell begann das Rennwochenende auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko mit einer Zwangspause. Denn wie acht weitere Formel-1-Piloten musste auch er sein Cockpit einem Rookie überlassen. Der Mercedes-Routinier begnügte sich während des Einsatzes von Fred Vesti aber nicht damit, an der Boxenmauer zu sitzen.

Er nutzte die Gelegenheit, um sich die Arbeit des 23-jährigen Dänen und seiner Gegner von der Tribüne aus anzusehen. Am Abend erklärte Russell: «Als F1-Fahrer hat man selten die Gelegenheit, auf die Tribüne zu gehen und die Formel-1-Autos auf der Strecke zu beobachten. Normalerweise sitzt man schliesslich selbst im Auto und fährt! Ich habe jedoch die Gelegenheit genutzt, als Fred im ersten Training im Einsatz war, um genau das zu tun und es selbst zu erleben.»

Und der Brite schwärmte: « Es hat mir sehr viel Spass gemacht. Es war auch schön zu sehen, wie Fred an meiner Stelle einen grossartigen Job gemacht und uns in eine starke Position für das zweite Training gebracht hat.»

In diesem schaffte es Russell, 33 Runden zu drehen. Am Ende belegte er den sechsten Platz auf der FP2-Zeitenliste. Danach fasste er zusammen: «Wir sahen auf einer schnellen Runde solide aus und wissen, wie wichtig das Qualifying in der jüngeren Vergangenheit für ein gutes Ergebnis am Sonntag war. Darauf sind nun alle Augen gerichtet und wir werden sehen, was wir erreichen können.»

«Nach dem heutigen Tag zu urteilen, wird es zwischen den Top-8-Fahrern sicherlich eng zugehen», prophezeite der fünffache GP-Sieger daraufhin. Das ist keine Überraschung, wie er erklärte: «Da es eine kurze Strecke ist, werden die Abstände zwischen den Zeiten der einzelnen Fahrer insgesamt wohl gering ausfallen.»

Mit Blick auf die Konkurrenz erklärte Russell auch: «Lando Norris hinterliess auf seinem Longrun einen sehr schnellen Eindruck. Aber wie gesagt, ist das Qualifying hier sehr wichtig, deshalb werden wir uns vorerst ganz darauf konzentrieren.»

2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721

19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194





1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854

