Schlechte Aussichten? Lando Norris schnell am Limit
Lando Norris
Der Formel-1-WM-Zweite Lando Norris beendete den Trainingsfreitag nach 31 Runden auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez als Viertschnellster. Von der Bestzeit, die Red Bull Racing-Star Max Verstappen aufgestellt hatte, trennten ihn knapp zweieinhalb Zehntel. Und das, obwohl er das Steuer in der ersten Session Pato O’Ward hatte überlassen müssen.
Während der mexikanische IndyCar-Star im Einsatz war, versuchte Norris, etwas über die Gripverhältnisse herauszufinden, wie er später erklärte: «Da wir keine Onboard-Aufnahmen hatten, gab es nicht viel zu sehen. Natürlich schaut man sich die Daten an und versucht ein generelles Verständnis über die Gripverhältnisse und das Feeling des Autos zu gewinnen. Aber ja, man kann nur begrenzt etwas darüber erfahren, indem man auf einen Bildschirm starrt.»
Trotzdem konnte der 25-Jährige im zweiten Training gleich auf Anhieb starke Rundenzeiten fahren. «Ich hatte schon ein bisschen zu kämpfen, auch wenn ich denke, dass wir in einer ganz vernünftigen Lage sind. Ich konnte schnell Tempo machen, und das hat mich überrascht. Meine erste schnelle Runde war recht gut und im zweiten schnellen Versuch konnte ich dann gut nachlegen.»
Gleichzeitig warnte Norris: «Ich habe das Limit schnell gefunden, und auch wenn es kein schlechter Tag war, so waren wir dennoch etwas im Hintertreffen. Normalerweise ist es aber so, dass wir am Freitag in den Trainings sehr gut sind, und alle anderen dann aufholen. Doch nun sind wir jetzt schon nicht vorne – es gibt also noch einiges zu tun für uns.»
«Das Problem ist, dass unsere Balance auf einer Runde nicht konstant ist. Wir tun uns derzeit schwer damit. Wir sind derzeit mit Blick auf die Qualifying-Form nicht ganz bei der Musik, aber wir werden natürlich alles unternehmen, um über Nacht noch etwas zu finden, damit wir um die Pole kämpfen können», verriet der neunfache GP-Sieger.
2. Training, Mexiko
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566
04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643
05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692
06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938
09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939
10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954
11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218
12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232
13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266
14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348
17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721
19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855
20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194
1. Training, Mexiko
01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487
03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784
05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916
06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997
07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038
08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090
09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331
10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409
12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472
13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680
14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689
15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862
16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073
17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153
18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310
19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371
20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854