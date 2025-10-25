Schlechte Aussichten? Lando Norris schnell am Limit

McLaren-Star Lando Norris musste sich im 1. Mexiko-Training mit der Rolle des Zaungastes begnügen. Dennoch kam er in der 2. Session schnell auf Touren. Er gestand danach trotzdem: «Wir tun uns derzeit schwer.»

Der Formel-1-WM-Zweite Lando Norris beendete den Trainingsfreitag nach 31 Runden auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez als Viertschnellster. Von der Bestzeit, die Red Bull Racing-Star Max Verstappen aufgestellt hatte, trennten ihn knapp zweieinhalb Zehntel. Und das, obwohl er das Steuer in der ersten Session Pato O’Ward hatte überlassen müssen.

Während der mexikanische IndyCar-Star im Einsatz war, versuchte Norris, etwas über die Gripverhältnisse herauszufinden, wie er später erklärte: «Da wir keine Onboard-Aufnahmen hatten, gab es nicht viel zu sehen. Natürlich schaut man sich die Daten an und versucht ein generelles Verständnis über die Gripverhältnisse und das Feeling des Autos zu gewinnen. Aber ja, man kann nur begrenzt etwas darüber erfahren, indem man auf einen Bildschirm starrt.»

Trotzdem konnte der 25-Jährige im zweiten Training gleich auf Anhieb starke Rundenzeiten fahren. «Ich hatte schon ein bisschen zu kämpfen, auch wenn ich denke, dass wir in einer ganz vernünftigen Lage sind. Ich konnte schnell Tempo machen, und das hat mich überrascht. Meine erste schnelle Runde war recht gut und im zweiten schnellen Versuch konnte ich dann gut nachlegen.»

Gleichzeitig warnte Norris: «Ich habe das Limit schnell gefunden, und auch wenn es kein schlechter Tag war, so waren wir dennoch etwas im Hintertreffen. Normalerweise ist es aber so, dass wir am Freitag in den Trainings sehr gut sind, und alle anderen dann aufholen. Doch nun sind wir jetzt schon nicht vorne – es gibt also noch einiges zu tun für uns.»

«Das Problem ist, dass unsere Balance auf einer Runde nicht konstant ist. Wir tun uns derzeit schwer damit. Wir sind derzeit mit Blick auf die Qualifying-Form nicht ganz bei der Musik, aber wir werden natürlich alles unternehmen, um über Nacht noch etwas zu finden, damit wir um die Pole kämpfen können», verriet der neunfache GP-Sieger.

2. Training, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,392 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,545

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,566

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,643

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:17,692

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,829

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,883

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,938

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,939

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,954

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:18,218

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,232

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:18,266

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:18,281

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,323

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,348

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,442

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,721

19. Alex Albon (T), Williams, 1:18,855

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,194





1. Training, Mexiko

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,380 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:18,487

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:18,760

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,784

05. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:18,916

06. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:18,997

07. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,038

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,090

09. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,331

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,384

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,409

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,472

13. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:19,680

14. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:19,689

15. Paul Aron (EST), Alpine, 1:19,862

16. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:20,073

17. Ayumu Iwasa (J), Racing Bulls, 1:20,153

18. Luke Browning (GB), Williams, 1:20,310

19. Jak Crawford (USA), Aston Martin, 1:20,371

20. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:20,854

