Charles Leclerc (Ferrari): «Ich konnte nur beten»

Ferrari-Star Charles Leclerc hatte im Mexiko-GP nicht nur am Ende Glück mit der virtuellen Safety-Car-Phase. Auch am Anfang wurde es eng für ihn. «Als Fahrer kannst du da nicht viel tun», erklärte er hinterher.

Dass Charles Leclerc nach 71 Rennrunden auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko die Ziellinie vor Titelverteidiger Max Verstappen kreuzen konnte, verdankte er auch Fortuna. Denn weil der Williams-Renner von Carlos Sainz kurz vor Schluss den Dienst verweigerte und von den Streckenposten weggeschafft werden musste, wurde das Feld durch eine virtuelle Safety-Car-Phase eingebremst.

«Ohne diese weiss ich nicht, ob ich den zweiten Platz hätte halten können», gestand der Monegasse, der zum siebten Mal in diesem Jahr auf dem Treppchen stand. Glück hatte der Ferrari-Star aber auch in der ersten Rennrunde. da wurde der 28-Jährige, der von Startplatz 2 losfahren durfte, zwischen Max Verstappens Red Bull Racing-Renner und dem zweiten Ferrari seines Teamkollegen Lewis Hamilton eingeklemmt, als es in die erste Kurve ging.

Wie Verstappen geriet auch Leclerc neben die Strecke, konnte sich aber dennoch vor dem siebenfachen Weltmeister aus dem eigenen Team halten. Der aktuelle WM-Fünfte erklärte nach dem Fallen der Zielflagge: «Das hat keinen Spass gemacht. Normalerweise liebe ich es, auf der Strecke zu kämpfen, aber in diesem Fall war ich zwischen Lewis und Max eingeklemmt. Als Fahrer kannst du da nicht viel tun.»

«Ich konnte nur beten, dass alles gut geht und Max und Lewis mir genug Platz lassen, um durch die erste Kurve zu kommen. Ich habe das Auto von Lewis auch berührt. Auf der äusseren Seite der Bahn gab es auch keine Haftung, deshalb musste ich da neben die Bahn. Aber zum Glück hatte das Ganze für uns alle Drei keine Konsequenzen», gestand der achtfache GP-Sieger.



Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20