Giancarlo Minardi: «Max Verstappen von FIA begnadigt»

​Rennstallgründer Giancarlo Minardi (78) ordnet das Formel-1-Geschehen ein nach dem Grossen Preis von Mexiko. Der Italiener glaubt, dass Max Verstappen ziemlich viel Glück gehabt hat.

Vor 20 Jahren fuhr Minardi in China den letzten Grand Prix, den 340. der Firmenhistorie. Dann wurde aus dem in Faenza ansässigen Rennstall Toro Rosso (inzwischen die Racing Bulls).

Giancarlo Minardi, heute 78 Jahre alt, trat mit seiner Scuderia von 1985 bis 2005 in der Königsklasse an und hat bis heute die Hand am Puls des Formel-1-Geschehens behalten.

In seiner Nachbetrachtung auf der Internetseite des früheren Rennstalls ordnet der Italiener das Geschehen beim Mexiko-GP ein und meint: «Max Verstappen kämpfte wie immer hart. In der ersten Kurve wurde er jedoch dieses Mal von den FIA-Rennkommissaren begnadigt – für ähnliche Vorfälle werden kurz nach dem Start keine Strafen mehr verhängt, aber hier hatte Max alle Hände voll zu tun, mit zwei Reifen auf dem Gras.»



«Er kontrollierte das Auto hervorragend und vermied Kontakt mit den Leitplanken. Wäre dort jedoch Schotter statt Gras gewesen, wäre sein Rennen damit beendet gewesen.»



Die Strafe für Lewis Hamilton hingegen findet Minardi angemessen: «Hamiltons Situation ist anders. Ich stimme der Entscheidung der Rennkommissare zu, denn Lewis hat nicht nur die Anweisungen zur Wiedereinfahrt missachtet, sondern mit diesem Manöver auch Boden gutgemacht. Zugegeben, die richtige Linie an dieser Stelle zu halten, war nicht einfach, und jeder hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, aber aus dieser Perspektive ist die Strafe korrekt.»



Mexiko bot viele heisse Themen, auch das Titelduell zwischen der McLaren-Fahrern Oscar Pistri und Lando Norris; Norris knöpfte Piastri mit seinem Sieg die WM-Führung ab.



Minardi findet: «Der Grosse Preis von Mexiko hat den Kampf um die Fahrermeisterschaft für McLaren neu entfacht. Vier Rennen und zwei Sprints stehen noch aus – die beiden Teamkollegen trennt nur ein Punkt. Norris erlebte eines seiner besten Wochenenden: fehlerlos im Qualifying und dominant im Rennen. Sein Sieg, 30 Sekunden vor Leclerc, war klar und verdient.»



«Oscar Piastri erlebte ein komplizierteres Wochenende und kämpfte mit einem McLaren, der stark rutschte. Trotz der Schwierigkeiten schaffte er es, den fünften Platz zu belegen und den Schaden zu begrenzen. Die Meisterschaft ist aus meiner Sicht völlig offen. Der Kampf zwischen Norris und Piastri spitzt sich zu.»



«Für Ferrari ist der zweite Platz ein wichtiges Ergebnis: ein zweites Podium in Folge und das höchste Ziel zu diesem Zeitpunkt. Ein zweiter Platz, den Leclerc auf der Strecke erkämpft und bis zur letzten Runde verteidigt hat, mit dem gewohnt kämpferischen Verstappen im Rücken.»



Was Minardi freut: «Oliver Bearman zeigte eine hervorragende Leistung, wurde für Haas Vierter und kämpfte sogar lange um das Podium. Ein wertvolles Ergebnis sowohl für den jungen Fahrer als auch für das amerikanische Team, das ein hochklassiges Wochenende erlebte.»



«Bei Mercedes hingegen ist die Situation chaotisch. Russell forderte, vor Antonelli gelassen zu werden, um Plätze gutzumachen. Mercedes wartete rundenlang, dann war es zu spät. Russell übergab die Position wieder an Kimi Antonelli zurück und bewies damit grosse Korrektheit. Aber solche strategischen Züge müssen schneller gemacht werden, ich kann den Ärger von Russell verstehen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20





