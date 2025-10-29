Norris ständig vor Piastri (McLaren): Was ist da los?

​Eine ganze Weile lang schien WM-Leader Oscar Piastri gegen seinen McLaren-Stallgefährten Lando Norris alles im Griff zu haben. Dann konnte der Engländer den Spiess umdrehen. Was ist da passiert?

Lando Norris hat mit seiner makellosen Siegesfahrt von Mexiko die WM-Führung übernommen, er liegt nun einen Punkt vor seinem McLaren-Teamrivalen Oscar Piastri (357:256). Piastri hatte erneut ein schwieriges Wochenende, und natürlich rätseln Fans und Fachleute zugleich, was da los ist.

Wieso hat der 24-jährige Piastri zuletzt solche Mühe, gute Ergebnisse einzufahren? Und wieso hat Norris auf einmal die Oberhand?

Formel-1-Champion Jacques Villeneuve glaubt: «Oscar Piastris Fahrweise seit Baku ist chaotisch, das kann ein oder zwei Zehntel Unterschied machen, ein kleiner Fehler hier und da, und das steigt einem zu Kopfe. Seine Gegner an der Spitze zu sehen, das wird ihn jeden Abend beschäftigen.»

«Es liegt vielleicht nicht am Auto. Der Fahrer muss nur ein bisschen angespannt sein beim Fahren, und schon ist die ganze schöne Lockerheit futsch. Er spürt das Auto nicht mehr, er fährt nicht mehr rund, er macht Fehler. Dann ist da die Abstimmung, die normalerweise immer funktioniert hat, und die ist auch nicht mehr gut.»



Ganz anders bei Norris. Er sagt nach dem Mexiko-GP: «Alles dreht sich darum, wie ich mich mit dem Auto fühle. Letztes Jahr kam ich sehr gut damit zurecht und konnte bessere Leistungen zeigen. Dieses Jahr hatte ich Schwierigkeiten, mich mit dem Wagen vertraut zu machen. Es war unglaublich schnell, aber deutlich schwieriger zu fahren.»



Gemäss Norris kam es nach dem Singapur-GP zu einer wichtigen Sitzung mit seinen Ingenieuren. Lando: «Wir hatten unsere Nachbesprechung und ich habe gesagt: ‚Leute, genau dieses Auto will ich nicht. Das ist der Grund, warum wir nicht mehr Rennen gewinnen können, warum wir in Zukunft nicht gewinnen werden; wenn wir weiterhin ein Auto haben, das mir nicht das gibt, was ich brauche.‘ In Mexiko hatte ich einfach ein bisschen mehr von dem, was ich brauche, und ich konnte so eine Leistung bringen. So einfach ist das.»



«Ich will nie dem Auto die Schuld geben, und gerade als das Auto und Oscar gewannen, konnte ich ja schwerlich sagen, dass mein Auto nicht gut genug sei. Aber Fakt ist – ich fand keinen Weg, es für mich zum Funktionieren zu bringen. Jetzt finde ich eine für mich bessere Abstimmung. Und das ist es, was sich geändert hat.»



«Ein gutes Rennen zwischendurch, das sagt nichts aus. Zwei, drei, vier in Folge, das schon.»



«Die letzten Monate waren gut. Max hat mich trotzdem eingeholt. Ich hatte jetzt ein gutes Wochenende, aber Max Verstappen hat Boden gutgemacht – ich muss weiterhin voll konzentriert bleiben.»



In jenen Rennen, in welchen beide McLaren die Zielflagge sahen, hat Piastri seinen Rivalen letztmals in Belgien geschlagen (Piastri Sieger, Norris Zweiter), seither nicht mehr.



Ungarn: Norris 1., Piastri 2.

Niederlande: Norris Motorschaden, Piastri 1.

Italien: Norris 2., Piastri 3.

Aserbaidschan: Norris 7., Piastri Unfall

Singapur: Norris 3., Piastri 4.

USA: Norris 2., Piastri 5.

Mexiko: Norris 1., Piastri 5.





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20









