Alpine: Franco Colapinto auch 2026 neben Pierre Gasly
Franco Colapinto und Pierre Gasly in Mexiko
Noch bleibt es von Alpine unbestätigt, aber es gilt als vollzogen – der Formel-1-Rennstall des Renault-Konzerns tritt 2026 mit der gleichen Fahrerpaarung an wie derzeit, also mit dem Argentinier Franco Colapinto und dem Franzosen Pierre Gasly.
Es fiel in Texas und in Mexiko auf, wie gelassen Colapinto auf alle Spekulationen reagierte, dass sein Platz noch in Gefahr sei. Selbst dann, als davon die Rede war, dass Alpine den jungen Esten Paul Aron zum Stammfahrer befördern könnte.
Colapinto meinte: «Jeder hat ein Recht auf seine Meinung, aber ihr habt nicht viele Gerüchte über uns gehört in letzter Zeit, oder? Es passiert auch nicht viel.»
Eine Delegation von Colapintos Geldgebern war in Mexiko zu Gast, angeblich sind dort letzte Details zur Vertragsverlängerung geklärt worden.
Colapinto ist in der WM 2025 noch ohne Punkte. Alpine hat die Arbeit am diesjährigen Auto längst eingestellt, auch Team-Leader Pierre Gasly hat seinem sechsten Platz in Silverstone nicht mehr gepunktet.
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20