Alpine: Franco Colapinto auch 2026 neben Pierre Gasly

​Schon innerhalb der kommenden Tage könnte der Alpine-Rennstall bestätigten: Der 22-jährige Argentinier Franco Colapinto fährt auch 2026 an der Seite des französischen GP-Siegers Pierre Gasly (29).

Noch bleibt es von Alpine unbestätigt, aber es gilt als vollzogen – der Formel-1-Rennstall des Renault-Konzerns tritt 2026 mit der gleichen Fahrerpaarung an wie derzeit, also mit dem Argentinier Franco Colapinto und dem Franzosen Pierre Gasly.

Es fiel in Texas und in Mexiko auf, wie gelassen Colapinto auf alle Spekulationen reagierte, dass sein Platz noch in Gefahr sei. Selbst dann, als davon die Rede war, dass Alpine den jungen Esten Paul Aron zum Stammfahrer befördern könnte.

Colapinto meinte: «Jeder hat ein Recht auf seine Meinung, aber ihr habt nicht viele Gerüchte über uns gehört in letzter Zeit, oder? Es passiert auch nicht viel.»

Eine Delegation von Colapintos Geldgebern war in Mexiko zu Gast, angeblich sind dort letzte Details zur Vertragsverlängerung geklärt worden.



Colapinto ist in der WM 2025 noch ohne Punkte. Alpine hat die Arbeit am diesjährigen Auto längst eingestellt, auch Team-Leader Pierre Gasly hat seinem sechsten Platz in Silverstone nicht mehr gepunktet.





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20