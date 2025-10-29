Glock: «So profitiert Verstappen von Norris/Piastri»
Kurz nach dem Start zum Italien-GP in Monza
Lando Norris hat in Mexiko alles richtig gemacht: Der 25-jährige Engländer hat mit einer makellosen Fahrt seinen zehnten GP-Sieg errungen und ist damit erstmals seit dem Bahrain-GP wieder WM-Leader, knapp vor Oscar Piastri. Dahinter, in Lauerstellung – Titelverteidiger Max Verstappen.
Timo Glock ist als GP-Experte der deutschen Kollegen von Sky nach Mexiko gereist. Der 43-jährige Deutsche sagt zur überzeugenden Leistung von Lando Norris: «Das war kein Sieg, das war eine Machtdemonstration.»
«Speziell was er gegen seinen eigenen Teamkollegen Oscar Piastri für einen Vorsprung rausgefahren ist, das ist schon sehr eindrucksvoll. Er kam mehr als 40 Sekunden vor dem Australier ins Ziel. Das war Dominanz von A bis Z und ein unfassbar kontrolliertes Rennen.»
Aber Glock, WM-Zehnter 2008 und 2009 mit Toyota, warnt: «Aber Vorsicht – Max Verstappen kämpft immer bis zum Schluss und wird 100 Prozent geben.»
«Max’ Vorteil ist diese unheimliche mentale Stärke. Ich bin gespannt, wie sich das in der WM da vorne noch ändern wird. Die zwei McLaren-Fahrer schnappen sich vielleicht gegenseitig die Punkte weg. Davon kann Verstappen profitieren.»
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20