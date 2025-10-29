Glock: «So profitiert Verstappen von Norris/Piastri»

​Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen – einer dieser drei Fahrer wird Formel-1-Weltmeister 2025. Sky-GP-Experte Timo Glock wittert für den Niederländer Verstappen einen Vorteil.

Lando Norris hat in Mexiko alles richtig gemacht: Der 25-jährige Engländer hat mit einer makellosen Fahrt seinen zehnten GP-Sieg errungen und ist damit erstmals seit dem Bahrain-GP wieder WM-Leader, knapp vor Oscar Piastri. Dahinter, in Lauerstellung – Titelverteidiger Max Verstappen.

Timo Glock ist als GP-Experte der deutschen Kollegen von Sky nach Mexiko gereist. Der 43-jährige Deutsche sagt zur überzeugenden Leistung von Lando Norris: «Das war kein Sieg, das war eine Machtdemonstration.»

«Speziell was er gegen seinen eigenen Teamkollegen Oscar Piastri für einen Vorsprung rausgefahren ist, das ist schon sehr eindrucksvoll. Er kam mehr als 40 Sekunden vor dem Australier ins Ziel. Das war Dominanz von A bis Z und ein unfassbar kontrolliertes Rennen.»

Aber Glock, WM-Zehnter 2008 und 2009 mit Toyota, warnt: «Aber Vorsicht – Max Verstappen kämpft immer bis zum Schluss und wird 100 Prozent geben.»



«Max’ Vorteil ist diese unheimliche mentale Stärke. Ich bin gespannt, wie sich das in der WM da vorne noch ändern wird. Die zwei McLaren-Fahrer schnappen sich vielleicht gegenseitig die Punkte weg. Davon kann Verstappen profitieren.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20