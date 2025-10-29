Brundle: «Verstappen ohne Hilfe, McLaren im Vorteil»
Max Verstappen
Noch vier Grands Prix, noch zwei Sprints, 116 Punkte gibt es für die Spitzenfahrer zu erobern. In der WM führt Lando Norris mit 357 Punkten, Oscar Piastri kommt neu auf 356, Max Verstappen auf 321.
Der 158-fache GP-Teilnehmer Martin Brundle (66) sagt in einem Podcast von Sky: «Ich fürchte, Max hat eine enorme Aufgabe vor sich, es sei denn, er kann noch ein paar so fabelhafte Wochenenden zeigen wie in Austin.»
«Angesichts der verbleibenden vier Austragungsorte glaube ich jedoch, dass McLaren bei mindestens zwei davon schneller sein wird als Red Bull Racing. Ich denke, in Katar wird McLaren stärker sein, wahrscheinlich auch in Abu Dhabi.»
«Das läuft also auf ein Duell zwischen den beiden McLaren-Fahrern hinaus, es sei denn, sie behindern sich gegenseitig und überlassen Max den Sieg. Max braucht in Brasilien und Las Vegas erheblich mehr Punkte als die McLaren-Fahrer, um die vermutlich schwächere Fahrzeugleistung in Arabien auszugleichen.»
«Unterm Strich hat Lando nun exzellente Chancen, den Titel zu gewinnen, ausser Oscar findet zu seiner Form vom Saisonbeginn zurück oder McLaren behindert sich nicht selbst.»
«Max hat im Titelkampf keinen zweiten Piloten als Hilfe. Und immer wieder schnappt sich ein Ferrari oder ein Mercedes fette Punkte, bisweilen zu Lasten von Max, so wie mit Leclerc zuletzt in Mexiko.»
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20