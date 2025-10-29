Brundle: «Verstappen ohne Hilfe, McLaren im Vorteil»

​Der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle glaubt, dass Max Verstappen im Kampf um den WM-Titel die Zeit ausgeht. Und er wittert einen entscheidenden Nachteil für den Niederländer.

Noch vier Grands Prix, noch zwei Sprints, 116 Punkte gibt es für die Spitzenfahrer zu erobern. In der WM führt Lando Norris mit 357 Punkten, Oscar Piastri kommt neu auf 356, Max Verstappen auf 321.

Der 158-fache GP-Teilnehmer Martin Brundle (66) sagt in einem Podcast von Sky: «Ich fürchte, Max hat eine enorme Aufgabe vor sich, es sei denn, er kann noch ein paar so fabelhafte Wochenenden zeigen wie in Austin.»

«Angesichts der verbleibenden vier Austragungsorte glaube ich jedoch, dass McLaren bei mindestens zwei davon schneller sein wird als Red Bull Racing. Ich denke, in Katar wird McLaren stärker sein, wahrscheinlich auch in Abu Dhabi.»



«Das läuft also auf ein Duell zwischen den beiden McLaren-Fahrern hinaus, es sei denn, sie behindern sich gegenseitig und überlassen Max den Sieg. Max braucht in Brasilien und Las Vegas erheblich mehr Punkte als die McLaren-Fahrer, um die vermutlich schwächere Fahrzeugleistung in Arabien auszugleichen.»



«Unterm Strich hat Lando nun exzellente Chancen, den Titel zu gewinnen, ausser Oscar findet zu seiner Form vom Saisonbeginn zurück oder McLaren behindert sich nicht selbst.»



«Max hat im Titelkampf keinen zweiten Piloten als Hilfe. Und immer wieder schnappt sich ein Ferrari oder ein Mercedes fette Punkte, bisweilen zu Lasten von Max, so wie mit Leclerc zuletzt in Mexiko.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20