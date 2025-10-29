Fernando Alonso (Aston Martin) baff: «FIA schaut weg»

​Formel-1-Veteran Fernando Alonso (44) ist nach dem Grossen Preis von Mexiko verblüfft. Der zweifache F1-Champion ist der Ansicht, es werde zu wenig unternommen gegen Fahrer, die einfach abkürzen.

Das gibt nach dem spannenden Mexiko-GP viel zu reden: Lewis Hamilton erhielt eine Zehnsekunden-Strafe wegen Abkürzens, aber er war nicht der einzige Fahrer im Gras, und einige Piloten finden nicht in Ordnung, wie die Rennkommissare da tatenlos blieben.

Der 32-fache GP-Sieger Fernando Alonso war nach dem Rennen in Mexiko-Stadt fassungslos. Der Aston Martin-Star findet: «Wir sind alle ziemlich aggressiv in Kurve 1 gestochen, und alles sah gut aus, aber ich glaube, ein paar Autos sind in Kurve 2 und 3 einfach geradeaus gefahren, und dann haben sie sich wieder eingereiht, etwa drei oder vier Autos vor mir, als wäre nichts geschehen.»

«Also das ist schon etwas unfair, würde ich sagen. Es ist das zweite Mal in Folge, dass die FIA in der ersten Runde, in der ersten Kurve, auf die andere Seite schaut. Aber gut, daraus haben ich gelernt.»



Der 44-jährige Asturier vertieft: «Sorry, man kann doch nicht einfach Vollgas geben und auf diese Weise zwei oder drei Positionen gutmachen. Normalerweise muss man solche Plätze danach preisgeben.»



«Aber gut, die FIA-Rennkommissare hatten sicher mehr Informationen, sie haben gesehen, dass es offenbar nicht nötig war, die Positionen zurückzugeben. Ich werde versuchen, beim nächsten Mal, wenn eine ähnliche Situation auftritt, ebenfalls einige Ränge zu gewinnen. Hoffentlich sind die Kommissare dann auch so freigiebig.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20