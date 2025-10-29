Vor Gericht: Massa will WM-Titel 2008 & 82 Mio Dollar
Felipe Massa
Ein ungewöhnlicher Fall, über den Richter Sir Robert Jay derzeit am Königlichen Gerichtshof von London brüten muss. Der frühere Ferrari-Star Felipe Massa hat Formula One Management (FOM), den Automobil-Weltverband FIA sowie den damaligen F1-Promoter Bernie Ecclestone verklagt. Der WM-Zweite von 2008 fordert, dass ihm der WM-Titel von damals (der an Lewis Hamilton ging) zugesprochen wird, zudem will der Paulista Schadensersatz in Höhe von 82 Millionen Dollar – für entgangene Einkünfte, die ihm entgangen seien.
Massas Anwaltskanzlei Anwaltskanzlei Vieira Rezende Advogados schrieb zur Klage: «Herr Massa beantragt die Feststellung, dass die FIA gegen ihr Reglement verstossen hat, indem sie den Unfall von Nelson Piquet jun. beim Grand Prix von Singapur 2008 nicht unverzüglich untersucht hat und dass Herr Massa bei ordnungsgemässem Vorgehen in jenem Jahr die Formel-1-Fahrerwertung gewonnen hätte.»
«Herr Massa fordert darüber hinaus Schadensersatz für den erheblichen finanziellen Verlust, den er aufgrund des Versagens der FIA erlitten hat, an dem auch Herr Ecclestone und die FOM mitschuldig waren.»
Die Gegenpartei fordert, dass die Klage nicht weiter verhandelt werde, weil ein Zivilgericht nicht für sportliche Belage zuständig und weil die Sache ohnehin verjährt sei.
In einem ersten Schritt in London wird Richter Jay beide Seiten anhören und dann entscheiden, ob der Fall weitergezogen oder die Klage abgeschmettert wird.
Dieses Urteil ist nicht vor Freitag (31. Oktober) zu erwarten.
