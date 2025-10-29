Vor Gericht: Massa will WM-Titel 2008 & 82 Mio Dollar

​In London tagt der Königliche Gerichtshof: Verhandelt wird die Klage des langjährigen Formel-1-Piloten Felipe Massa, der 44-jährige Brasilianer fordert den WM-Titel 2008 und 82 Millionen Dollar Schadensersatz.

Ein ungewöhnlicher Fall, über den Richter Sir Robert Jay derzeit am Königlichen Gerichtshof von London brüten muss. Der frühere Ferrari-Star Felipe Massa hat Formula One Management (FOM), den Automobil-Weltverband FIA sowie den damaligen F1-Promoter Bernie Ecclestone verklagt. Der WM-Zweite von 2008 fordert, dass ihm der WM-Titel von damals (der an Lewis Hamilton ging) zugesprochen wird, zudem will der Paulista Schadensersatz in Höhe von 82 Millionen Dollar – für entgangene Einkünfte, die ihm entgangen seien.

Massas Anwaltskanzlei Anwaltskanzlei Vieira Rezende Advogados schrieb zur Klage: «Herr Massa beantragt die Feststellung, dass die FIA gegen ihr Reglement verstossen hat, indem sie den Unfall von Nelson Piquet jun. beim Grand Prix von Singapur 2008 nicht unverzüglich untersucht hat und dass Herr Massa bei ordnungsgemässem Vorgehen in jenem Jahr die Formel-1-Fahrerwertung gewonnen hätte.»

«Herr Massa fordert darüber hinaus Schadensersatz für den erheblichen finanziellen Verlust, den er aufgrund des Versagens der FIA erlitten hat, an dem auch Herr Ecclestone und die FOM mitschuldig waren.»



Die Gegenpartei fordert, dass die Klage nicht weiter verhandelt werde, weil ein Zivilgericht nicht für sportliche Belage zuständig und weil die Sache ohnehin verjährt sei.



In einem ersten Schritt in London wird Richter Jay beide Seiten anhören und dann entscheiden, ob der Fall weitergezogen oder die Klage abgeschmettert wird.



Dieses Urteil ist nicht vor Freitag (31. Oktober) zu erwarten.







Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20



