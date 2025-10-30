Martin Brundle zu Max Verstappen: Wieso keine Strafe?

​Der Mexiko-GP gibt zu reden, auch wegen unterschiedlicher Ellen, mit welchen die Rennkommissare bei Vergehen einiger Piloten gemessen haben. Martin Brundle findet: Wo war die Strafe für Max Verstappen?

Die ersten Runden des Grossen Preises von Mexiko verliefen turbulent, mit zahlreichen Piloten, die im beinharten Mehrkampf neben die Fahrbahn gerieten. Einige reihten sich nach tüchtig Abkürzen wieder ein, einige gaben Positionen zurück, andere nicht, und das alles erzeugt heisse Köpfe.

Diese Szene hatte es in sich: Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton und Max Verstappen schossen Seite an Seite zur ersten Kurve, natürlich konnte das nicht gut gehen. Norris und Hamilton schafften es, auf dem Asphalt zu bleiben, Leclerc und Verstappen rodelten geradeaus.

Leclerc beugte aus dem Gras als Leader auf die Fahrbahn ein, gab seinen Platz aber sofort an Norris, Verstappen reihte sich als Vierter ein. Die Rennkommissare befanden: Das alles war nicht strafwürdig.



Martin Brundle versteht das nicht. Der 66-jährige GP-Experte der britischen Sky, in der Königsklasse bei 158 Rennen am Start, argumentiert: «Leclerc hat noch versucht, irgendwie in die erste Kurve abzubiegen, merkte, das geht nicht, daher hat er Kurve 2 ignoriert. Das ist für mich eine klare Zehnsekunden-Strafe.»



«Max positionierte seinen Wagen ganz links und geriet auf den Randstein. Wie er sein Auto auf dem Gras dann unter Kontrolle behielt, da ziehe ich meinen Hut. Aber Verstappen nahm es in Kauf, die Kurven 2 und 3 gar nicht fahren zu können, und genau dies ist für mich ebenfalls strafwürdig.»



«Max ist da volles Risiko gegangen, in vollem Wissen, dass er in der Auslaufzone mit reichlich Schwung weiterfahren kann. Wenn das ein anderer Fahrer gegen Verstappen getan hätte, dann kann ich mir gut das Gezeter am Funk vorstellen.»



«Ich hätte ihm dafür sogar eine Durchfahrtstrafe aufgebrummt, nur um die Piloten von solchen Frechheiten abzuschrecken.»



«Ich kann Fahrer gut verstehen, die auf der Bahn bleiben, dann solche Kapriolen sehen und sagen: ‚Moment mal, ich benehme mich hier mustergültig und bin dann der grosse Verlierer. Da hätte ich ja auch durch die Wiese fahren können.’»



Fakt bleibt: Die Rennkommissare Gerd Ennser (Deutschland), Pedro Lamy (Portugal), Matthew Selley (Australien) und Alfonso Oros Trigueros (Mexiko) sahen sich diese Szene kurz nach dem Start ausgiebig an und befanden – keiner Strafe würde.







Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20





