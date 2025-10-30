Ayao Komatsu (Haas): «Oliver Bearman sensationell»

​Oliver Bearman hat in Mexiko seinen besten Formel-1-GP gezeigt: unfassbarer Vierter im Haas-Rennwagen. Teamchef Ayao Komatsu ist hin und weg: «Was Ollie gezeigt hat, das ist rundweg sensationell.»

Der US-amerikanische Rennstall von Werkzeugmaschinen-Unternehmer Gene Haas hat in Mexiko sein bestes Formel-1-Ergebnis egalisiert – Rang 4 für den erst 20-jährigen Engländer Oliver Bearman in Mexiko, das ist gleich sensationell wie der vierte Platz von Romain Grosjean in Österreich 2018.

Nachdem Ferrari-Junior Bearman die Ziellinie gekreuzt hatte, brachen bei Haas alle Dämme: die Fachkräfte lagen sich schluchzend in den Armen, auch bei der Familie des vielversprechenden Briten blieb kein Auge trocken.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu kommt aus dem Schwärmen fast nicht mehr heraus: «Ollies grosses Talent war immer offensichtlich, aber er lernt ständig hinzu. Dann hat etwas Klick gemacht. Seit Singapur liefert er konstant starke Leistungen ab.»

Bearman wurde in Singapur Neunter, ebenfalls Neunter dann in Austin (Texas), bevor er in Mexiko das beste Formel-1-Rennen seiner jungen Karriere gezeigt hat.



Komatsu weiter: «In Austin gab es ein paar kleine Hickser im Sprint und auch im Grand Prix, aber abgesehen war er schon in Texas bärenstark. Und dann das hier in Mexiko, was soll ich sagen? Er hat keinen einzigen Fehler gemacht, es ist einfach unglaublich.»



Bearman kam in Mexiko-Stadt vor Oscar Piastri im McLaren und vor dem Mercedes-Duo Antonelli und Russell ins Ziel, und auch vor jenem Mann, den er bei Ferrari 2027 beerben könnte: Lewis Hamilton.



Komatsu weiter: «Nach dem ersten Reifenwechsel, als wir vor den Mercedes-Fahrern lagen, haben wir natürlich versucht, die Reifen so zu managen, dass wir mit nur einem Stopp durchfahren. Aber dann kam Max an die Box, und als auch Weitere auf zwei Stopps umstellten, ging es für mich um Risiko-Management. Für das, worum es in unserem Kampf ging, mussten wir unbedingt Platz 4 sichern. Das war die beste Chance für Bearman, sein Tempo zu halten.»



«Was für eine Leistung, des ganzen Teams! Ollie ist fantastisch gefahren. Die Reifenfachleute haben uns genau die richtigen Informationen gegeben, die Strategie-Experten haben einen super Job gemacht, Renningenieur, Performance-Ingenieur – alle haben dem Fahrer die richtigen Informationen gegeben und gut kommuniziert.»



Abgerundet wurde der Jubeltag bei Haas vom soliden neunten Platz von Esteban Ocon. Komatsu: «Endlich haben wir es geschafft, ein Top-Ergebnis zu erzielen mit beiden Piloten, ist einfach unglaublich.»



Damit wird der Kampf im Mittelfeld immer spannender. Es steht:



06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60



Jedes dieser Teams kann Rang 6 im Konstrukteurs-Pokal erreichen.





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20