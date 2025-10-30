Günther Steiner: Hartes Urteil über Oscar Piastri

​Der langjährige Haas-Teamchef Günther Steine hat sein scharfes Auge und seine scharfe Zunge behalten. Der 60-jährige Südtiroler schätzt die Situation von Oscar Piastri ein und kommt zu einem harten Urteil.

Was nur ist mit Oscar Piastri los? Seit einigen Rennen ist beim 24-jährigen Australier der Wurm drin, die Leichtigkeit und die Coolness des McLaren-Fahrers aus dem Frühling und aus dem Sommer sind verflogen.

Während Piastri Mühe hat, ist Lando Norris immer besser in Schwung gekommen, und das zeigt sich auch bei den Ergebnissen. In jenen Rennen, in welchen beide McLaren die Zielflagge sahen, hat Piastri seinen Rivalen letztmals in Belgien geschlagen (Piastri Sieger, Norris Zweiter), seither nicht mehr.

Ungarn: Norris 1., Piastri 2.

Niederlande: Norris Motorschaden, Piastri 1.

Italien: Norris 2., Piastri 3.

Aserbaidschan: Norris 7., Piastri Unfall

Singapur: Norris 3., Piastri 4.

USA: Norris 2., Piastri 5.

Mexiko: Norris 1., Piastri 5.



Günther Steiner hat sich das alles angeschaut. Der langjährige Teamchef des Haas-Rennstalls stellt im Podcast Red Flags fest: «Solche Leistungen wie zuletzt von Oscar Piastri – das reicht einfach nicht für den Weltmeistertitel, jetzt hat er echt zu kämpfen.»



«Ich schliesse daraus, dass Oscar vielleicht nicht das Gefühl erhält, die volle Unterstützung seines Teams für den Titelgewinn zu bekommen. Wenn das passiert, verliert man etwas von seinem Schwung, Zweifel kommen auf und die Leistung lässt nach.»



«Zu Saisonbeginn stand Oscar nicht unter Druck, weil er inoffiziell die Nummer 2 im Team war. Lando ist länger dabei, älter und hat viel mehr Erfahrung. Oscar kam nach vorn, gewann Rennen und brachte sich in Position, alles lief wie am Schnürchen.»



«Aber dann, mit diesen Papaya-Regeln – ‚Lass ihn vorbei, lass ihn fahren, du fährst, ich fahre, lass Max fahren‘ –, hat Oscar meiner Meinung nach Selbstvertrauen verloren, sowohl in den Rennen als auch in der Quali. Zudem: Wenn man da startet, wo Piastri in Mexiko starten musste, hat man auf eine Spitzenposition fast keine Chance.»



Trotzdem schreibt der Meraner Pistri noch nicht ab: «Warten wir mal das nächste Rennen in Brasilien ab und sehen wir, wie stark McLaren dort ist.»



Steiner betont auch: «Max Verstappens bester Verbündeter im Kampf um die Meisterschaft ist – McLaren. Die Papaya-Regeln könnten Max in die Karten spielen – wenn Norris und Piastri weiter kabbeln, nehmen sie sich gegenseitig die Punkte weg.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20



