Patrick Friesacher: Der grosse Vorteil von Verstappen

​Der ehemalige Formel-1-Fahrer Patrick Friesacher analysiert die Ereignisse um den Mexiko-GP und erklärt, weshalb Red Bull Racing-Teamboss Laurent Mekies positiv auf Weltmeister Max Verstappen wirkt.

Die Formel 1 ist nur noch vier Grands Prix und zwei Sprints von der Zielflagge entfernt – der WM-Mehrkampf zwischen den McLaren-Assen Lando Norris und Oscar Piastri sowie Weltmeister Max Verstappen spitzt sich zu.

Der ehemalige Minardi-Pilot Patrick Friesacher (45) sprach neben Phillip Eng (35) in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV über die Geschehnisse der vergangenen Wochen.

Der Österreicher sagt: «Was Max Verstappen zeigt momentan – Hut ab! Speziell bei dem letzten Rennen in Mexiko, wie konstant er gefahren ist und wie sorgsam er mit den Reifen umgegangen ist. Er hält die WM somit weiter offen.»

Zur Leistung des Niederländers im letzten Teil des Rennens findet Friesacher: «Das ist die grosse Kunst von Max, Runde um Runde innerhalb von Zehnteln zu fahren. Da kann ihm keiner das Wasser reichen. Der vierfache Weltmeister weiss genau, was er tun muss. Er liefert ab, jedes Mal!»



«Max ist er der stärkste, auch vom Kopf her, und das ist gerade in dieser heissen Phase der WM ein grosser Vorteil. Es herrscht auch wieder Ruhe im Team. Das ganze Paket passt, auch mit Teamchef Laurent Mekies.»



Friesacher erinnert sich: «Ich kenne Laurent von meiner damaligen Zeit 2005 bei Minardi – er war Ingenieur beim Auto von Christijan Albers. Mekies versteht einen Rennwagen durch und durch, er weiss, wie das Auto aufgebaut ist. Er arbeitet in Ruhe mit seinem Team und schaut, wo sich RBR noch steigern kann. Wir bewegen uns da im Hundertstel-Bereich, aber du musst eben immer am Drücker sein. Auf einmal stimmen wieder die Ergebnisse und auch das tut Max gut. Max sieht, es geht wieder was nach vorne.»



Der Kärntner, der jedes Jahr diverse Formel 1-Showruns für Red Bull bestreitet, meint: «Ich glaube, die Chancen von Max stehen ganz gut. Oscar und Lando dürfen sich nichts erlauben. Die waren noch nie in der Position, wie sie jetzt sind – Erster und Zweiter in der WM. Da kann noch sehr viel passieren. Max ist abgebrüht, er weiss genau, wie man WM-Titel gewinnt, und er wird alles dafür tun. Wenn er eine Chance sieht, dann wird er sie auch nutzen. Das werden vier ganz spannende Renn-Wochenenden.»



Zu Piastri sagt Friesacher: «Momentan schwächelt er. Generell ist Mexiko eine Piste mit wenig Grip, da tut sich der Oscar etwas schwerer. Lando liegt das besser. Aber Oscar hat den erfahrenen Mark Webber an seiner Seite und der wird ihn da schon wieder rausholen. Ich glaube, dass Piastri beim nächsten Rennen zurückschlagen wird.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20





