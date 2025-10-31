Philipp Eng: «Max Verstappen kann das noch drehen!»

​BMW-Langstrecken-Ass und ServusTV-Experte Phillipp Eng analysierte im Rahmen von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» den Mexiko-GP und die Extraklasse von Weltmeister Max Verstappen.

Der Grand Prix von Mexiko brachte in der Formel 1 einen Sieg für Lando Norris (McLaren) vor Charles Leclerc (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull Racing). Der Brite übernahm damit die WM-Führung von seinem australischen Teamkollegen Oscar Piastri. Weltmeister Verstappen hat aktuell 36 Punkte Rückstand auf den neuen Leader Norris – bei noch vier zu fahrenden Grands Prix und zwei Sprints

ServusTV-Formel 1-Experte Phillip Eng (35) im Rahmen der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7»: «Max war in Mexiko der einzige Spitzenfahrer, der auf dem Medium-Reifen gestartet ist, die vier Jungs vor ihm waren alle auf weichen Walzen unterwegs. Die mittelharte Mischung war das ganze Wochenende schwer zum Arbeiten zu kriegen. Max hat das Beste aus der Situation gemacht. Sein zweiter Rennteil war Wahnsinn – er ist mehr als 30 Runden innerhalb von Zehntelsekunden gefahren.»

«Was mich an Max besonders beeindruckt: dass er Motorsport jeden Tag lebt. Er fährt kurz mal am Nürburgring zwischen den F1-Einsätzen. Er nimmt sich einfach die Zeit, fliegt in die Eifel und fährt da vorne mit. Das taugt mir einfach, dass er den Sport so extrem liebt. Ich weiss, wie schwierig es da oben ist.»



Zum Ausblick auf das Rennen in Brasilien erklärt Eng: «Ich kann mich gut an ein Rennen im Regen erinnern – wo er aussen an Nico Rosberg vorbeigefahren ist. Und dann sein Sieg vor einem Jahr von Startplatz 17! Max hat einfach dieses Extra-Gespür für Grip. Er spielt mit dem Auto, ist sehr kreativ bei den Linien. Das hat er im Kart-Sport gelernt. Er ist im Kart im Regen mit Slicks gefahren, da lernst du das Einmaleins des Grip-Fühlens. Solche Rennen zeigen, was für ein Extraklasse-Rennfahrer Max ist.»



Eng weiss: «Wenn einer diese WM drehen kann, dann Max.»



Zu Lando Norris fällt Eng ein: «Mir hat sehr imponiert, wie gelassen Lando war. Er hat im Vorfeld gesagt, es geht nicht darum, ob er gewinnt, sondern mit wieviel Vorsprung er gewinnt. Für mich hat das so gewirkt, als hätte er das wirklich so gemeint, aber ohne Hochnäsigkeit. Er hat mit 30 Sekunden Vorsprung gewonnen, extrem beeindruckend. Jetzt ist die WM total spannend!»



Zum Durchhänger von Oscar Piastri sagt Eng: «Er hat sich in Mexiko schwergetan, historisch auch nicht seine beste Strecke. Ich sehe Oscar besser in Katar oder Abu Dhabi, speziell Katar, wo er schon dominant war. Aber das ist die heutige Formel 1, da ist die Tagesform wichtig. Die Formel 1 ist so umkämpft wie noch nie. Wenn die Reifentemperatur da mal zwei, drei Grad nicht im Fenster ist, hast du schon Probleme.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20