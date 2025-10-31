Newey (Aston Martin): Das sind die zwei besten Fahrer

​Die Erfolge von Adrian Newey sind einzigartig. 223 Grands Prix wurden mit Rennwagen gewonnen, die der 66-jährige Engländer verantwortet hat. Er sagt, welche zwei Piloten für ihn herausragen.

Das müssen wir uns kurz auf der Zunge zergehen lassen: Nur Ferrari hat mehr Fahrer-WM-Titel und Konstrukteurs-Pokale eingefahren als der Mann, der angeblich Luft sehen kann – Adrian Newey. Und die Italiener hatten 25 Jahre Vorsprung.

13 Mal wurde ein Fahrer in einer Newey-Konstruktion Formel-1-Weltmeister, 12 Mal holte ein Team, in dem Newey mitwirkte, den Konstrukteurs-Pokal. Newey ist der erfolgreichste Rennwagen-Designer aller Zeiten. Weit über die Grenzen der Formel 1 hinaus.

Von 2006 bis Anfang 2024 war Newey Leiter von Red Bull Technology, der Design-Abteilung von Red Bull für Motorsport und besondere Projekte. Und besonders war dabei auch der Arbeitsstil von Newey: Während die meisten Rennwagen-Designer am Computerschirm sitzen, zieht Adrian die Arbeit am Zeichenbrett vor.



Die Liste von Ausnahmefahrern, mit welchen Newey zusammengarbeitet hat, ist lang: Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Ayrton Senna, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen, Sebastian Vettel, Max Verstappen.



In einem Podcast meines Kollegen James Allen hat Newey darüber gesprochen, welche beiden Fahrer für ihn herausragen.



Newey sagt: «Die Beziehung zu Ayrton Senna war leider nur von kurzer Dauer“, sagte Newey über die brasilianische Rennlegende, die am 1. Mai 1994 in Imola ums Leben gekommen ist, mit nur 34 Jahren.



Newey: «Ayrton wurde Ende 1993 von Williams unter Vertrag genommen und kam zum ersten Mal ins Rennwagenwerk. Frank Williams und Patrick Head gaben mir die Ehre, ihm alles zu zeigen. Wir kamen in den Windkanal, und er kniete sich sofort hin, um die Hinterradaufhängung des Autos zu untersuchen. Ihm fiel auf, dass sie anders war als alles, was man bisher gemacht hatte, und er fragte alles Mögliche darüber: ‚Warum hat ihr das so gemacht? Was ist der Sinn dahinter?‘ Und so weiter.»



«Ich musste hellwach sein, um all seine Fragen beantworten zu können. Ayrton war ohne Zweifel herausragend, in jeder Beziehung.»



Der zweite Fahrer, den Newey hervorhebt: «Heute ist Max Verstappen aussergewöhnlich. Er hatte keine einfache Kindheit, das ist ja kein Geheimnis, aber seine Reife ist erstaunlich.»

«Seine Fähigkeit, mit Druck umzugehen, ihn regelrecht zu absorbieren – er scheint die Gabe zu besitzen, dass alles, was in seinem Leben gerade los ist, einfach so verschwindet, sobald er den Helm aufsetzt und ins Auto steigt. Dann kann er einfach auf die Bahn hinaus gehen und Rennen fahren. Alles Andere bleibt an der Box. Das finde ich für einen Sportler äusserst beeindruckend.»







Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20







