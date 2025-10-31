George Russell stinkwütend: Mercedes gibt Fehler zu

GP-Sieger George Russell war in Mexiko echt bedient. Den Briten wurmte, dass Max Verstappen ungestraft abkürzte, dann tobte er, weil er nicht an Antonelli vorbeigelassen wurde. Mercedes gibt Fehler zu.

George Russell war nach dem turbulenten Grossen Preis von Mexiko voll bedient: Zuerst petzte der 27-jährige Engländer über Max Verstappen, der ungestraft die Wiese benutzten, dann schimpfte er, wieso Max keine Strafe erhielt. «Das ist doch lächerlich. Da kürzt einer durchs Gras an, und es passiert überhaupt nichts.»

Aber so richtig in Rage kam der diesjährige Sieger von Montreal und Singapur, als ihm die Mercedes-Strategen verwehrten, am Stallgefährten Kimi Antonelli vorbeizugehen; wo sich doch George auf den viertplatzierten Oliver Bearman werfen wollte.

Russell am Funk: «Ich habe mehr Speed.» Übersetzung: Lasst mich an Antonelli vorbei ...



Kühle Antwort an Russell: «Du darfst gerne überholen.»



Doch statt dessen kam Russell vom aufrückenden Oscar Piastri im McLaren unter Druck.



George: «Ich habe einen McLaren am Arsch, soll ich den vielleicht vorbeilassen?» – «Äh, nein, danke.» – «Ah, dachte ich mir ...»



Nochmals Russell: «Ich gebe Kimi den Platz zurück, wenn ich Bearman nicht schnappe, aber ich könnte hier so viel schneller fahren.»



George forderte weiter am Funk einen Platzwechsel, dann erhielt er die Ermahnung, seine Hinterreifen würden zu heiss. Jetzt platzte Russell der Kragen: «Ich habe einen verfluchten McLaren im Heck, der ist schneller, ich versuche hier, den Platz zu halten, verflucht nocheins.»



Erst dann kam die Order an Antonelli, Russell bitteschön ziehen zu lassen. Was der junge Kimi sofort tat.



Doch wertvolle Zeit war verloren gegangen, und als der Platzwechsel endlich vollzogen war, da war es zu spät.



Russell war anständig genug, den Platz an Antonelli zurückzugeben, so wie er das versprochen hatte.



Danach maulte George: «Entweder man vollzieht den Platztausch gleich, oder dann lässt man es ganz bleiben. Als ich endlich vorbei war, da war alles viel zu heiss – Reifen, Bremsen, Motor. So war gegen vorne nichts mehr auszurichten.»



Bradley Lord, der bei Mercedes den nicht nach Mexiko gereisten Teamchef Toto Wolff vertrat, räumt Fehler ein: «Das war eine knifflige Situation, und wir haben sie wohl nicht richtig gemeistert. Wir hätten entschlossener handeln müssen, indem wir entweder anordnen, dass die Positionen gehalten werden; oder indem wir den Tausch schneller vollziehen.»







Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20