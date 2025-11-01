Günther Steiner erklärt: Das macht McLaren falsch

Mit dem Sieg von Lando Norris konnte McLaren in Mexiko wieder in die Erfolgsspur abbiegen. Dennoch ist sich der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner sicher, dass sich die Teamführung nicht richtig verhält.

Die McLaren-Teamverantwortlichen wollen mit den Papaya-Regeln für einen fairen teaminternen Wettkampf zwischen Lando Norris und Oscar Piastri sorgen – und as könnte dem britischen Traditionsrennstall zum Verhängnis werden, wie der frühere Haas-Teamchef und Szene-Kenner Günther Steiner warnt.

Denn von der Entscheidung, keinen der beiden Fahrer an der Spitze der WM zum Nummer-1-Piloten zu erklären, profitiere vor allem Titelverteidiger Max Verstappen, der seinen Rückstand auf das Duo an der Spitze auf 36 bzw. 35 Punkte reduziert hat. Wir erinnern uns: Nach seinem Heimspiel in Zandvoort war er mehr als 100 WM-Punkte vom Papaya-Duo entfernt.

Steiner sagt deshalb auch;. «Wenn Max nicht gewinnt, dann wird er Zweiter oder Dritter. Er bringt immer das bestmögliche Ergebnis ins Ziel. Deshalb sagte ich, dass die Entscheidung von McLaren, keinen der beiden Fahrer zu beeinflussen, Max nützt. Denn bei McLaren gewinnt der eine Pilot und der andere wird fünfter. Und beim nächsten Rennen ist es umgekehrt – es ist immer ein Auf und Ab, während Max sehr konstant ist.»

«Und ich denke, Max weiss, was er zu tun hat», fährt der Südtiroler fort. «Er muss einfach konstant sein, und er hat zum Ende des Rennens in Mexiko auch nichts Dummes gemacht. Vor drei Jahren hätte er es noch riskiert, Leclerc anzugreifen und dabei auszufallen. Aber jetzt weiss er, dass er punkten muss. Das ist der einzige Weg, um den Titel noch zu holen. Und er macht das sehr schlau», lobt er den Red Bull Racing-Star.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20