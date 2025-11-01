F1-Zukunft von Verstappen: Klare Forderung ans Team

Die Red Bull Racing-Gegner streuen immer wieder Gerüchte um einen möglichen Team-Wechsel von Max Verstappen. Er selbst ist sehr loyal. Damit das so bleibt, muss aber eine Forderung erfüllt werden, betont sein Manager.

Obwohl Max Verstappen über einen Red Bull Racing-Vertrag verfügt, der bis Ende 2028 läuft, werden immer wieder Gerüchte über seinen Abgang laut. Diese werden von den Konkurrenten des Red Bull Racing Teams auch ständig befeuert – auch weil sich wohl jeder Teamchef in der Königsklasse einen Ausnahmekönner wie den Titelverteidiger im eigenen Cockpit wünscht.

Verstappen selbst beteiligt sich nicht an den Gerüchten – er weiss, was er an seiner Mannschaft hat, in der er einen klaren Nummer-1-Status geniesst. Und mit der jüngsten Formsteigerung, die Red Bull Racing mit dem RB21 zeigen konnte, haben sich auch seine Chancen auf die Titelverteidigung in diesem Jahr wieder gebessert.

In Budapest räumte er denn auch mit allen Gerüchten, er werde zu Mercedes wechseln auf – und bestätigte seinen Verbleib im Team aus Milton Keynes über 2025 hinaus. Die Leistungsklauseln, die ein vorzeitiges Ende des Vertrages möglich gemacht hätten, und deren Existenz von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko auch bestätigt wurde, kamen nicht zum Zug.

Verstappens Manager Raymond Vermeulen betonte im Podcast «The Inside Track» denn auch: «Max hat sehr viel Respekt für die Leute bei Red Bull Racing, und Red Bull war auch von Anfang an dabei. Sie haben ihm ein Cockpit gegeben und ihn sehr gut auf den Formel-1-Einstieg vorbereitet. Deshalb sind wir loyal.»

Gleichzeitig betonte der Niederländer aber auch: «Ich habe dem Management aber auch gesagt, dass wir den schnellsten Fahrer im Paddock haben und deshalb wollen wir auch das schnellste Auto. Wir sind offenbar immer noch vorne dabei, aber das ist ein sehr hart umkämpftes Umfeld.»

«Ich muss aber auch sagen, ich sehe, wie sie nichts unversucht lassen, um ein gutes Gesamtpaket zu schnüren – auch mit dem Motorprogramm. Derzeit sind wir da, wo wir jetzt sind, auch sehr glücklich, aber natürlich müssen wir weiterhin siegfähiges Material bekommen», unterstrich Vermeulen die klare Forderung, die das Verstappen-Lager hat.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20

