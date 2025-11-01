Vasseur über Lewis Hamilton: Teufel steckt im Detail

Ferrari-Star Lewis Hamilton hatte keinen einfachen Start in sein neues Karriere-Kapitel mit dem Team aus Maranello. Einen Grund dafür, warum sich der siebenfache Weltmeister so schwer tat, lieferte Teamchef Fred Vasseur.

Als Lewis Hamilton seinen Mercedes-Abgang in Richtung Ferrari ankündigte, mahnte er gleich: Man dürfe keine Wunder erwarten. Dass sich der Rekord-GP-Sieger aber so schwer tun würde, hätte kaum einer gedacht: Hamilton – hat abgesehen von seiner Sprint-Pole und dem Sieg im Mini-Rennen von Shanghai –noch keinen richtig grossen Erfolg in Rot gefeiert.

Will heissen: Der siebenfache Weltmeister konnte in den 20 Rennwochenenden, die er mit der Scuderia aus Maranello bestritten hat, noch keinen GP-Podestplatz erobern. Der Brite liegt mit 64 Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc auf dem sechsten WM-Zwischenrang – direkt hinter dem Monegassen.

Einen Grund dafür nannte Fred Vasseur in Mexiko. «Seit Saisonstart ist das Feld unglaublich eng beieinander, deshalb sieht man auch Fahrer, die von Position 18 manchmal auf den dritten oder vierten Platz vorfahren können. Und das bedeutet, dass du gleich Positionen verlierst, wenn du das Potenzial nicht ausschöpfst», betonte der Teamchef des ältesten GP-Rennstalls der Welt.

«Lewis und das Team haben Zeit gebraucht, um sich in einigen Details genau abzustimmen – und bei jedem einzelnen Detail verlierst du in der heutigen Situation auch Positionen. Das bedeutet, dass wir alles unter Kontrolle haben müssen, um das Maximum herauszuholen. Und das ist auch das klare Ziel für uns alle», fügte der Franzose an.





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20

