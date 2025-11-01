Herbert fordert: Keine Freikarte in der ersten Runde
Chaos in der ersten Runde – das hätte Strafen nach sich ziehen müssen, findet Johnny Herbert
Haben die Rennkommissare Gerd Ennser, Pedro Lamy, Matthew Selley und Alfonso Oros Trigueros in der ersten Rennrunde des Mexiko-GP beide Augen zugedrückt? Diese Frage beschäftigt Fahrer, GP-Beobachter und Fans gleichermassen und sorgt auch fast eine Woche nach dem Rennen noch für erhitzte Gemüter.
Gleich fünf Piloten waren auf den ersten Metern neben der Bahn, und keiner bekam eine Strafe aufgebrummt. Das ärgert etwa Fernando Alonso, der angekündigt hat, beim nächsten Mal auch aggressiver ans Werk zu gehen.
Genau deshalb müssen die Regelhüter ein Zeichen setzen, ist sich Johnny Herbert sicher. Der GP-Veteran erklärte im Gespräch mit «AdventureGamers»: «DAs grösste Problem für mich ist, dass die Stewards dazu neigen, bei allen Ereignissen in der ersten Kurve und der ersten Runde ein Auge zuzudrücken, weil die Reifen noch kalt sind.»
«Ich finde nicht, dass das richtig ist. Wir haben die besten Fahrer der Welt, die da kämpfen, und was wir in Mexiko gesehen haben, ist passiert, weil die Fahrer wissen, dass sie damit durchkommen», ist sich der Brite sicher. «Sie alle wissen, dass die erste Runde fast eine Freikarte für alle ist – und ich finde, das sollte nicht erlaubt sein, denn auch die erste Runde ist Teil des Rennens.»
«Wir sprechen hier nicht von einem Formel-Ford-Festival, sondern von den besten Fahrern der Welt. Sie sollten einschätzen können, was in den ersten Kurven möglich ist. Und sie sollten wissen, wenn sie sich einen Fehler erlauben, könnte es eine Strafe geben. Aber das tut es nicht, und damit bin ich nicht einverstanden. Ich finde das falsch», ergänzte Herbert.
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20