Herbert fordert: Keine Freikarte in der ersten Runde

Die erste Rennrunde von Mexiko hat für viel Gesprächsstoff gesorgt – sowohl unter den Piloten als auch unter den GP-Experten. Auch der frühere GP-Fahrer Johnny Herbert hat eine klare Meinung dazu geäussert.

Haben die Rennkommissare Gerd Ennser, Pedro Lamy, Matthew Selley und Alfonso Oros Trigueros in der ersten Rennrunde des Mexiko-GP beide Augen zugedrückt? Diese Frage beschäftigt Fahrer, GP-Beobachter und Fans gleichermassen und sorgt auch fast eine Woche nach dem Rennen noch für erhitzte Gemüter.

Gleich fünf Piloten waren auf den ersten Metern neben der Bahn, und keiner bekam eine Strafe aufgebrummt. Das ärgert etwa Fernando Alonso, der angekündigt hat, beim nächsten Mal auch aggressiver ans Werk zu gehen.

Genau deshalb müssen die Regelhüter ein Zeichen setzen, ist sich Johnny Herbert sicher. Der GP-Veteran erklärte im Gespräch mit «AdventureGamers»: «DAs grösste Problem für mich ist, dass die Stewards dazu neigen, bei allen Ereignissen in der ersten Kurve und der ersten Runde ein Auge zuzudrücken, weil die Reifen noch kalt sind.»

«Ich finde nicht, dass das richtig ist. Wir haben die besten Fahrer der Welt, die da kämpfen, und was wir in Mexiko gesehen haben, ist passiert, weil die Fahrer wissen, dass sie damit durchkommen», ist sich der Brite sicher. «Sie alle wissen, dass die erste Runde fast eine Freikarte für alle ist – und ich finde, das sollte nicht erlaubt sein, denn auch die erste Runde ist Teil des Rennens.»

«Wir sprechen hier nicht von einem Formel-Ford-Festival, sondern von den besten Fahrern der Welt. Sie sollten einschätzen können, was in den ersten Kurven möglich ist. Und sie sollten wissen, wenn sie sich einen Fehler erlauben, könnte es eine Strafe geben. Aber das tut es nicht, und damit bin ich nicht einverstanden. Ich finde das falsch», ergänzte Herbert.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20