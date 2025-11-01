Aston Martin-Boss Lawrence Stroll: Klare Kampfansage
Lawrence Stroll hat Grosses vor – und will nicht aufgeben, bis das ehrgeizige Ziel erreicht ist
Dass Lawrence Stroll alles daran setzt, um sein Aston Martin Team an die Spitze des Feldes zu bringen, lässt sich alleine an der illustren Schar von Top-Ingenieuren ablesen, die der Kanadier seit der Übernahme des Rennstalls aus Silverstone verpflichtet hat. Und auch die Investitionen, die ins neue Werk geflossen sind, sprechen eine klare Sprache.
Der kanadische Milliardär scheut keine Kosten und Mühen, um die Mannschaft, für die sein Sohn Lance Stroll auf Punktejagd geht, zu stärken. Und das wird sich auch nicht ändern, bis das grosse Ziel – der Gewinn der Weltmeisterschaft – auch erreicht ist, stellt der geschäftstüchtige Rennstallbesitzer im jüngsten Auftritt klar.
«Das Team nimmt immer mehr Form an und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn die grosse Regeländerung umgesetzt wird», holt der 66-Jährige aus. «Ein weiterer grosser Schritt ist die Zusammenarbeit mit unserem Partner Honda für die Antriebseinheiten. Statt einfach einen Kundenmotor geliefert zu bekommen, entwickeln wir nun einen eigenen Motor, der mit einem Antriebssystem zu einer Einheit verschmilzt», erklärt er stolz.
Und Stroll Senior stellt klar: «Wir sind sehr aufgeregt und ich bin unerbittlich. Ich gebe nicht auf, bis die Mission erfüllt ist. Und diese lautet in diesem Fall, Weltmeister zu werden.»
