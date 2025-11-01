Aston Martin-Boss Lawrence Stroll: Klare Kampfansage

Lawrence Stroll hat Grosses vor – und will nicht aufgeben, bis das ehrgeizige Ziel erreicht ist

Das Ziel ist klar: Das Aston Martin Team soll wieder an die Spitze des Feldes rücken. Um dieses Ziel zu erreichen, scheut Teambesitzer Lawrence Stroll keine Kosten und Mühen. Und als Aufgeben will er auch nicht denken.

Dass Lawrence Stroll alles daran setzt, um sein Aston Martin Team an die Spitze des Feldes zu bringen, lässt sich alleine an der illustren Schar von Top-Ingenieuren ablesen, die der Kanadier seit der Übernahme des Rennstalls aus Silverstone verpflichtet hat. Und auch die Investitionen, die ins neue Werk geflossen sind, sprechen eine klare Sprache.

Der kanadische Milliardär scheut keine Kosten und Mühen, um die Mannschaft, für die sein Sohn Lance Stroll auf Punktejagd geht, zu stärken. Und das wird sich auch nicht ändern, bis das grosse Ziel – der Gewinn der Weltmeisterschaft – auch erreicht ist, stellt der geschäftstüchtige Rennstallbesitzer im jüngsten Auftritt klar.

«Das Team nimmt immer mehr Form an und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn die grosse Regeländerung umgesetzt wird», holt der 66-Jährige aus. «Ein weiterer grosser Schritt ist die Zusammenarbeit mit unserem Partner Honda für die Antriebseinheiten. Statt einfach einen Kundenmotor geliefert zu bekommen, entwickeln wir nun einen eigenen Motor, der mit einem Antriebssystem zu einer Einheit verschmilzt», erklärt er stolz.

Und Stroll Senior stellt klar: «Wir sind sehr aufgeregt und ich bin unerbittlich. Ich gebe nicht auf, bis die Mission erfüllt ist. Und diese lautet in diesem Fall, Weltmeister zu werden.»



Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20