Trotz Podest-Strähne: Warnung von Charles Leclerc

Ferrari-Star Charles Leclerc konnte in den jüngsten beiden Grands Prix in Austin und Mexiko jeweils aufs Podest fahren. Der Monegasse bleibt dennoch vorsichtig, wenn es um die WM-Prognose für sein Team geht.

In der Fahrer-WM haben die Ferrari-Stars Charles Leclerc und Lewis Hamilton nichts zu melden. Ersterer liegt mit 147 Punkten Rückstand auf Leader Lando Norris auf dem fünften Platz, gleich dahinter findet sich Lewis Hamilton, der in den bisherigen 20 WM-Runden 64 Zähler weniger als sein Stallgefährte gesammelt hat.

In der Team-WM steckt die Scuderia aus Maranello aber mittendrin im Fight um den zweiten Platz hinter Weltmeister McLaren. Dank Leclercs Podest-Erfolgen in Austin und Mexiko haben die Roten derzeit die Nase vorn im Kampf gegen Mercedes und Red Bull Racing. Allerdings denkbar knapp – der Vorsprung auf das Werksteam der Sternmarke beträgt nur einen Punkt, auch die Mannschaft aus Milton Keynes ist mit 10 Punkten Rückstand noch auf Schlagdistanz.

Deshalb bleibt Leclerc trotz seiner guten Form in den jüngsten beiden Grands Prix realistisch, wenn es um die Chance geht, den zweiten WM-Rang bis zum Saisonfinale zu halten. «Das wird sehr, sehr hart. Wenn ich mir die letzten beiden Rennwochenenden anschaue, kann man sagen, das ist möglich. Aber wenn ich die Wochenenden davor anschaue, dann ist das nicht wirklich der Fall», erklärte er gegenüber «Racer.com».

«Wir müssen uns auf jedes Rennen einzeln konzentrieren und es auf höchstem Niveau perfekt umsetzen – und zwar jedes Mal aufs Neue, so wie wir es in den letzten beiden Rennwochenenden hinbekommen haben. Natürlich zahlt sich das wie immer aus, aber es ist auch wirklich schwierig, immer auf diesem Niveau zu sein. Aber das ist es, was wir uns zum Ziel setzen müssen. Und ich hoffe, dass es reichen wird, um den zweiten Platz in der Team-Tabelle zu halten», mahnte der 28-Jährige.



Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20