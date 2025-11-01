Max Verstappen: Klare Antwort an Lewis Hamilton

Lewis Hamilton kassierte im Mexiko-GP eine 10-sec-Zeitstrafe und beschwerte sich nach dem Rennen lautstark darüber, dass nur er bestraft wurde. Titelverteidiger Max Verstappen hat eine klare Antwort darauf.

Nachdem sich Lewis Hamilton im Qualifying den dritten Startplatz für den Mexiko-GP erkämpft hatte, war die Hoffnung des siebenfachen Weltmeisters gross, endlich den ersten GP-Podestplatz in Rot feiern zu können. Doch das Rennen lief nicht in seinem Sinne. Der Ferrari-Star kassierte fürs Abkürzen eine schmerzliche 10-sec-Zeitstrafe und kreuzte die Ziellinie letztlich als Achter.

Danach fand er klare Worte, etwa bei den Kollegen von «DAZN», bei denen er seinem Ärger darüber, dass andere Piloten auch neben der Bahn waren und straffrei ausgingen, vor laufender Kamera Luft machte. «Das war wirklich frustrierend», schimpfte der Rekord-GP-Sieger. Ich erwischte einen guten Start und blieb in den. ersten drei Kurven auf der Bahn. Da war ich zweiter, doch irgendwie landete ich dann auf der dritten Position, und keiner wurde fürs Abkürzen bestraft.»

Vor allem die Tatsache, dass Red Bull Racing-Star Max Verstappen nicht ins Visier der Regelhüter geriet, ärgerte den 40-Jährigen. Denn mit dem Titelverteidiger lieferte er sich in der sechsten Runde ein Duell, das zu seinem folgenschweren Ausritt führte. «Max hat in der dritten Kurve auch abgekürzt, und nichts passierte. Dann war ich neben der Bahn, weil meine Reifen so dreckig waren, und ich musste durchs gras, denn ich schaffte es nicht, die Kurve zu erwischen», schilderte er.

«Ich fragte über Funk nach, ob ich meine Position aufgeben müsse, um eine Strafe zu vermeiden... Aber nein, und dann gab es zehn Strafsekunden. Aber es ist, wie es ist», fügte der 105-fache GP-Sieger sichtlich verärgert an.

Verstappen fand bei «DAZN» eine klare Antwort auf die Kritik des Ferrari-Stars. Der vierfache Champion erklärte trocken: «Das ist im Racing so, die Regeln erlauben das. Und das ist es, was die Stewards uns einräumen. Mir wurde das auch schon angetan, wieso sollte ich also nicht die Erlaubnis haben, dasselbe zu tun? Das ist für alle gleich.»



Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20

