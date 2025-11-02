Mika Häkkinen über McLaren: «Schreckliche Situation»

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Mika Häkkinen ist sich sicher, dass McLaren in diesem Jahr eine schwierige Situation meistern muss. Der Champion von 1998 und 1999 weiss: «Das ist ein Albtraum.»

Obwohl Max Verstappen die Lücke zu den beiden McLaren-Stars an der Spitze der WM-Tabelle deutlich verringern konnte, gehen viele Beobachter davon aus, dass einer der beiden Teamkollegen aus dem britischen Traditionsrennstall den WM-Titel holen wird. Auch Mika Häkkinen weiss: Die Wahrscheinlichkeit, dass entweder Lando Norris oder Oscar Piastri die WM-Krone aufsetzen werden, ist gross.

Und genau da liegt die Krux für das Team aus Woking, sagt der frühere McLaren-Pilot und Weltmeister von 1998 und 1999 bei seinem jüngsten Auftritt im «High Performance»-Podcast. Er erklärt: «So ist das im Racing, einer dieser Fahrer wird die Weltmeisterschaft für sich entscheiden.»

Und für den anderen bedeutet der Triumph des Stallgefährten eine bittere Niederlage. «Das ist ein Albtraum. Es ist eine absolut schreckliche Situation innerhalb des Teams. Ich meine das nicht negativ. Ich meine nur, dass es so ist, wie es ist», sagt der 57-jährige Finne, der in seiner GP-Karriere 20 Siege und 51 Podestplätze erobern konnte.

Dennoch ist sich Häkkinen sicher, dass sein früherer Brötchengeber ein gutes Saisonende erleben wird. Er sagt über WM-Leader Lando Norris und dessen Teamkollegen Oscar Piastri: «Lando hat schon ziemlich viel Formel-1-Erfahrung gesammelt. Und Oscar ist auf einem guten Weg. Deshalb denke ich, dass sie einen Weg finden werden, um die Saison gut abzuschliessen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20