Mika Häkkinen über McLaren: «Schreckliche Situation»
Mika Häkkinen betont: Einer der beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri wird eine bittere Niederlage einstecken müssen
Obwohl Max Verstappen die Lücke zu den beiden McLaren-Stars an der Spitze der WM-Tabelle deutlich verringern konnte, gehen viele Beobachter davon aus, dass einer der beiden Teamkollegen aus dem britischen Traditionsrennstall den WM-Titel holen wird. Auch Mika Häkkinen weiss: Die Wahrscheinlichkeit, dass entweder Lando Norris oder Oscar Piastri die WM-Krone aufsetzen werden, ist gross.
Und genau da liegt die Krux für das Team aus Woking, sagt der frühere McLaren-Pilot und Weltmeister von 1998 und 1999 bei seinem jüngsten Auftritt im «High Performance»-Podcast. Er erklärt: «So ist das im Racing, einer dieser Fahrer wird die Weltmeisterschaft für sich entscheiden.»
Und für den anderen bedeutet der Triumph des Stallgefährten eine bittere Niederlage. «Das ist ein Albtraum. Es ist eine absolut schreckliche Situation innerhalb des Teams. Ich meine das nicht negativ. Ich meine nur, dass es so ist, wie es ist», sagt der 57-jährige Finne, der in seiner GP-Karriere 20 Siege und 51 Podestplätze erobern konnte.
Dennoch ist sich Häkkinen sicher, dass sein früherer Brötchengeber ein gutes Saisonende erleben wird. Er sagt über WM-Leader Lando Norris und dessen Teamkollegen Oscar Piastri: «Lando hat schon ziemlich viel Formel-1-Erfahrung gesammelt. Und Oscar ist auf einem guten Weg. Deshalb denke ich, dass sie einen Weg finden werden, um die Saison gut abzuschliessen.»
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20