Leclerc gesteht: Noch nicht auf Hamiltons Niveau

Seit Charles Leclerc an der Seite von Lewis Hamilton auf Punktejagd geht, hat der Monegasse die Nase vorn. Dennoch bleibt er bescheiden, wenn es um den Vergleich zu seinem Ferrari-Teamkollegen geht.

Der teaminterne Vergleich zwischen den beiden Ferrari-Stars fällt klar zu Gunsten von Charles Leclerc aus. Der Monegasse hatte in 15 der bisherigen 20 GP-Qualifyings die Nase vorn, und auch bei den 18 Grands Prix, in denen beide Piloten der Scuderia aus Maranello das Ziel sahen, zeigt sich ein klares Bild: Leclerc war 15 Mal der besser platzierte Fahrer, Hamilton war nur drei Mal besser als sein Stallgefährte.

Anders fällt der Sprint-Vergleich aus, da liegen die beiden Ferrari-Stars beim Qualifying gleichauf und in den vier Mini-Rennen, die bisher ausgetragen wurden, kam Leclerc nur einmal vor dem Rekord-GP-Sieger ins Ziel. Und der 28-Jährige aus Monte Carlo verweist auf eine weitere Kategorie, in der sein Teamkollege überlegen ist.

In einem Instagram-Video von Team-Partner Shell lesen die beiden Ferrari-Piloten sich gegenseitig nette Aussagen von ihren Fans vor. «Ich bin so stolz auf euch zwei und auf alles, was ihr tut. Ihr beide seit eine Inspiration für so viele von uns. Vielen Dank», liest Hamilton dabei vor.

Und Leclerc reagiert bescheiden: «Wir versuchen, das weiterhin zu sein, aber ich muss noch ein paar Titel gewinnen, um auf dem gleichen Niveau wie LH zu sein.» Was Hamilton wiederum mit einem Kichern quittiert.

Auch Hamilton wendet sich nach ein paar weiteren Fan-Messages an die Fans und beteuert: «Wir versuchen jeden Tag, uns zu verbessern, und wir sind noch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber mit eurer Unterstützung ist alles möglich – vielen Dank dafür.» Auch Leclerc bedankt sich, und beide Fahrer vergessen auch nicht, die wertvolle Arbeit von Shell und den Mitarbeitern des Shell-Labors an der Strecke zu erwähnen. «Eure Leidenschaft treibt uns auf und neben der Strecke an», sagt Leclerc.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20