F1-Kräfteverhältnis 2026: Prognose von Adrian Newey

Formel-1-Konstruktionsgenie Adrian Newey arbeitet bei Aston Martin eifrig am 2026er-Auto. Der Technikdirektor des Teams aus Silverstone wagte unlängst auch eine Prognose zur Rangordnung im nächsten Jahr.

Die Formel-1-Teams wissen: Im nächsten Jahr beginnt eine neue Ära in der Königsklasse, denn umfangreiche Änderungen im Reglement sorgen dafür, dass eine neue Fahrzeug- und Motoren-Generation zum Einsatz kommt. Und als wäre das nicht schon genug, gibt es auch neue Reifen und mit dem Cadillac-Team einen elften WM-Teilnehmer.

Während bei allen Rennställen hinter den Kulissen eifrig gearbeitet wird, beschäftigt eine Frage die Fans und GP-Experten gleichermassen: Wer wird im nächsten Jahr die Nase vorn haben? Diese wurde zuletzt auch Adrian Newey gestellt, als der Technikdirektor von Aston Martin beim Podcast «James Allen on F1» zu Gast war.

Newey, der von Red Bull Racing zum Team aus Silverstone wechselte, um die Grünen an die Spitze des Feldes zu bringen, erklärte: «Es ist schwer zu sagen, weil es da diese grosse Regeländerung gibt, die bei allen für eine Art Neustart sorgt.»

«Es ist wahrscheinlich, dass die aktuellen Top-Teams auch im nächsten Jahr an der Spitze sein werden», vermutet der Autodesigner, der für viele Weltmeister-Fahrzeuge in der Königsklasse verantwortlich ist. Gleichzeitig betont er aber auch: «Gelegentlich kommt es zu kleinen Umbrüchen.»

«Das war zuletzt 2009 der Fall, als es zu einer grossen Regeländerung kam und Ferrari und McLaren, die 2008 noch ganz vorne lagen, ins Straucheln gerieten», erinnert sich der 66-jährige Brite. «Brawn und Red Bull Racing rückten an die Spitze. Es kommt also vor, dass sich das Kräfteverhältnis wandelt. Aber im Grossen und Ganzen bleiben dieselben Teams vorne.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20