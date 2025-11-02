F1-Kräfteverhältnis 2026: Prognose von Adrian Newey
Adrian Newey
Die Formel-1-Teams wissen: Im nächsten Jahr beginnt eine neue Ära in der Königsklasse, denn umfangreiche Änderungen im Reglement sorgen dafür, dass eine neue Fahrzeug- und Motoren-Generation zum Einsatz kommt. Und als wäre das nicht schon genug, gibt es auch neue Reifen und mit dem Cadillac-Team einen elften WM-Teilnehmer.
Während bei allen Rennställen hinter den Kulissen eifrig gearbeitet wird, beschäftigt eine Frage die Fans und GP-Experten gleichermassen: Wer wird im nächsten Jahr die Nase vorn haben? Diese wurde zuletzt auch Adrian Newey gestellt, als der Technikdirektor von Aston Martin beim Podcast «James Allen on F1» zu Gast war.
Newey, der von Red Bull Racing zum Team aus Silverstone wechselte, um die Grünen an die Spitze des Feldes zu bringen, erklärte: «Es ist schwer zu sagen, weil es da diese grosse Regeländerung gibt, die bei allen für eine Art Neustart sorgt.»
«Es ist wahrscheinlich, dass die aktuellen Top-Teams auch im nächsten Jahr an der Spitze sein werden», vermutet der Autodesigner, der für viele Weltmeister-Fahrzeuge in der Königsklasse verantwortlich ist. Gleichzeitig betont er aber auch: «Gelegentlich kommt es zu kleinen Umbrüchen.»
«Das war zuletzt 2009 der Fall, als es zu einer grossen Regeländerung kam und Ferrari und McLaren, die 2008 noch ganz vorne lagen, ins Straucheln gerieten», erinnert sich der 66-jährige Brite. «Brawn und Red Bull Racing rückten an die Spitze. Es kommt also vor, dass sich das Kräfteverhältnis wandelt. Aber im Grossen und Ganzen bleiben dieselben Teams vorne.»
