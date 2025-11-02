Russell-Ärger: Günther Steiner zeigt Verständnis

Während des Mexiko-GP fand George Russell klare Worte am Funk. Ist der Ärger des Briten ein Zeichen für tiefergreifende Probleme im Mercedes-Team? Das sagt der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner dazu.

Im Formel-1-Rennen von Mexiko hatte George Russell viel Grund zum Ärger. Vor allem als der Mercedes-Star von Oscar Piastri im McLaren unter Druck gesetzt wurde, als er hinter seinem Teamkollegen Kimi Antonelli unterwegs war, kochten seine Emotionen hoch. Denn er hatte schon zuvor sein Team um einen Platztausch gebeten, um sein Glück beim viertplatzierten Oliver Bearman zu versuchen. Die nüchterne Antwort von der Boxenmauer lautete, dass er gerne überholen dürfe.

George Russell fand daraufhin klare Worte. Er fragte hörbar sauer: «Ich habe einen McLaren am Arsch kleben, soll ich den vielleicht vorbeilassen?» Und kurz darauf funkte er: «Ich werde Kimi den Platz zurückgeben, wenn ich nicht an Bearman vorbeikomme. Aber ich könnte jetzt so viel schneller fahren.»

Auch das zeigte vorerst keine Wirkung, und als er kurz darauf angewiesen wurde, auf seine Hinterreifen zu achten, platzte ihm der Kragen. «Ich habe hier einen verdammten McLaren im Heck, der ist schneller, und versuche den Platz zu halten, verflucht noch mal», zeterte Russell, der schliesslich doch auf Anweisung des Teams von Antonelli vorbeigelassen wurde.

Allerdings war es da schon zu spät, und nachdem Russell erfolglos die Jagd auf den Haas-Rookie eröffnet hatte, gab er wie versprochen die Position an seinen Teamkollegen zurück. Einige Beobachter fragten sich, ob der Funkverkehr des 27-Jährigen auf tiefergreifende Probleme bei Mercedes hinweist und Russell vielleicht den Glauben an sein Team verliere.

Doch für Günther Steiner steht fest: «Das ist kein Zeichen für Probleme.» Der ehemalige Haas-Teamchef sagt im «The Red Flags»-Podcast: «Was hätte er sonst tun sollen? Ich finde, er hatte absolut Recht. Er sagte: ‚Ich habe meine Reifen verschlissen, um meinen Teamkollegen zu überholen. Es war ziemlich offensichtlich, was da los war, aber ich glaube nicht, dass er den Glauben verliert.»

Russell müsse sich keine Vorwürfe machen, ist sich der Südtiroler sicher. «Er sagte, er könne nicht garantieren, dass er überholen kann, wenn man ihn vorbeilässt. Er meinte nur, dass er schneller ist.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20