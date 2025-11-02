Felipe Massa klagt an: Ferrari-Maulkorb wegen Alonso

Ex-Formel-1-Pilot Felipe Massa äusserte 2009 einen bösen Verdacht gegen Fernando Alonso. Das führte zu einer Ermahnung von Ferrari, behauptet der Brasilianer, der gegen die Formel-1-Verantwortlichen klagt.

Für Felipe Massa steht fest: Er hätte 2008 die Formel-1-WM gewinnen müssen. Denn weil die damaligen Formel-1-Verantwortlichen die Crashgate-Affäre nicht unverzüglich untersucht haben, sei er nur WM-Zweiter hinter Lewis Hamilton geworden. Deshalb ist der kleine Brasilianer in London vor Gericht gezogen. Ziel ist es, den Titel nachträglich zugesprochen zu bekommen, genauso wie einen Schadenersatz für den finanziellen Verlust, den seine Anwälte mit 82 Millionen Dollar beziffern.

Die Crashgate-Affäre war einer der grössten Formel-1-Skandale. Denn 2009 wurde öffentlich, dass Nelson Piquet Jr. im Vorjahr in Singapur absichtlich einen Unfall im Rennen herbeigeführt hatte, um seinem damaligen Teamkollegen Fernando Alonso zum Sieg zu verhelfen. Gemäss dem damaligen Formel-1-Oberhaupt Bernie Ecclestone wussten die Formel-1-Verantwortlichen aber schon zuvor Bescheid, beschlossen aber, nichts zu unternehmen. Genau deshalb geht Massa gegen die Formula One Management (FOM), den Automobil-Weltverband FIA und Bernie Ecclestone vor.

In seiner Zeugenaussage erklärte der heute 44-Jährige: «Ich habe im Oktober 2009 gegenüber Journalisten erwähnt, dass ich glaube, Fernando Alonso wusste, dass der Crash absichtlich herbeigeführt wurde.» Kurz darauf habe ihn ein Brief erreicht, in dem er ermahnt wurde, solche Aussagen zu unterlassen. Der Absender: Das Unternehmen GSA, das sich um die Verträge von Ferrari kümmert. «Der Brief war von Henry Peter unterschrieben», erzählt Massa mit Verweis auf den Ferrari-Anwalt.

Massa, der 2009 bereits in Diensten von Ferrari stand, habe zuvor schon erfahren, dass Alonso im darauffolgenden Jahr sein Teamkollege im Rennstall aus Maranello sein würde. «Ferrari hat dann ein Statement für mich verfasst, doch ich habe mich geweigert, das rauszulassen. Ich sagte stattdessen nur, dass es an der Zeit sei, nach vorne zu schauen», behauptet der elffache GP-Sieger.

