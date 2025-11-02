Charles Leclerc im siebten Himmel: Sie hat Ja gesagt

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Otto Zuber
Ferrari-Star Charles Leclerc durfte zuletzt zwei Podestplätze in Folge bejubeln. Auch privat besteht Grund zum Feiern: Der 28-jährige Monegasse hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht – und sie hat Ja gesagt.
Während die anderen Formel-1-Piloten am rennfreien Wochenende zwischen Mexiko und Brasilien eine Atempause einlegen, hat Charles Leclerc die Gelegenheit genutzt, um seiner Freundin Alexandra Saint Mleux einen Heiratsantrag zu machen.

Der Ferrari-Star hatte dabei einen süssen Komplizen: Miniatur-Langhaardackel Leo durfte ihm bei der Überraschung helfen, wie der Blick auf die Instagram-Konten der Beiden zeigt. Mit einem Hundehalsband mit der Message «Dad wants to marry you!» (Papa will dich heiraten) stellte er die Frage aller Fragen.

Dazu bekam die 23-Jährige einen dicken Diamant-Ring und sehr viele Rosen, wie die Fotos offenbaren. Die Mode- und Kunst-Influencerin, die auch als Model arbeitet, hat Ja gesagt. Der Termin für die Hochzeit wird aber nicht verraten.

Das Paar lernte sich 2023 durch gemeinsame Freunde kennen, den ersten gemeinsamen Auftritt hatten sie im selben Jahr in Wimbledon. Alexandra ist regelmässig auch im Formel-1-Fahrerlager anzutreffen – mit dabei ist auch Leo, der sich im GP-Zirkus sichtlich wohl fühlt.

Die ersten Kollegen haben bereits reagiert – sein früherer Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz und auch McLaren-Star Oscar Piastri haben dem glücklichen Paar gratuliert, genauso wie MotoGP-Star Fabio Quartararo.

