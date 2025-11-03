Jacques Villeneuve: Beeindruckt von Formel-1-Rookie

Formel-1-Veteran Jacques Villeneuve ist bekannt dafür, hart mit den jungen Fahrern ins Gericht zu gehen. Ein Rookie im aktuellen GP-Feld hat es dem Weltmeister von 1997 aber angetan, wie er in Mexiko erklärte.

Wenn Jacques Villeneuve die Leistung der heutigen Formel-1-Stars unter die Lupe nimmt, dann nimmt der Kanadier für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund. Der ehemalige GP-Pilot scheut sich nicht davor harte Kritik zu äussern und pointierte Aussagen zu treffen. Aber der elffache GP-Star kann auch anders, wie er zuletzt in Mexiko bewiesen hat.

Denn als es bei «Sky Sports F1» um die Leistung von Oliver Bearman ging, war Villeneuve voll des Lobes für den Formel-1-Rookie aus dem Haas-Team, der das Rennen auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez auf dem starken vierten Platz beendet hatte.

Villeneuve schwärmte: «Es ist immer schön zu sehen, wenn ein Fahrer sich durch Analyse und Studium verbessert und Lösungen für Probleme findet. Man sieht seine Fortschritte und fragt sich, wann er aufhören wird, sich weiterzuentwickeln.»

«Er ist ein vielversprechender Junge, und das Wochenende in Mexiko war ein grosser Erfolg. Er war schnell und liess sich vom Druck nicht beirren», lobte der Weltmeister von 1997, und analysiert: «Er ist ein sehr aggressiver Fahrer, aber er hat immer alles unter Kontrolle.»

«Seine Fähigkeiten im Cockpit sind sehr ausgeprägt und er hat ein gutes Raumgefühl. Nicht viele der heutigen Formel-1-Fahrer haben diese Qualitäten, selbst bei den stärksten Piloten fragt man sich manchmal, was sie sich dabei dachten, wenn sie gewisse Manöver wagen», ergänzte der 54-Jährige.

