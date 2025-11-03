Jacques Villeneuve: Beeindruckt von Formel-1-Rookie
Jacques Villeneuve
Wenn Jacques Villeneuve die Leistung der heutigen Formel-1-Stars unter die Lupe nimmt, dann nimmt der Kanadier für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund. Der ehemalige GP-Pilot scheut sich nicht davor harte Kritik zu äussern und pointierte Aussagen zu treffen. Aber der elffache GP-Star kann auch anders, wie er zuletzt in Mexiko bewiesen hat.
Denn als es bei «Sky Sports F1» um die Leistung von Oliver Bearman ging, war Villeneuve voll des Lobes für den Formel-1-Rookie aus dem Haas-Team, der das Rennen auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez auf dem starken vierten Platz beendet hatte.
Villeneuve schwärmte: «Es ist immer schön zu sehen, wenn ein Fahrer sich durch Analyse und Studium verbessert und Lösungen für Probleme findet. Man sieht seine Fortschritte und fragt sich, wann er aufhören wird, sich weiterzuentwickeln.»
«Er ist ein vielversprechender Junge, und das Wochenende in Mexiko war ein grosser Erfolg. Er war schnell und liess sich vom Druck nicht beirren», lobte der Weltmeister von 1997, und analysiert: «Er ist ein sehr aggressiver Fahrer, aber er hat immer alles unter Kontrolle.»
«Seine Fähigkeiten im Cockpit sind sehr ausgeprägt und er hat ein gutes Raumgefühl. Nicht viele der heutigen Formel-1-Fahrer haben diese Qualitäten, selbst bei den stärksten Piloten fragt man sich manchmal, was sie sich dabei dachten, wenn sie gewisse Manöver wagen», ergänzte der 54-Jährige.
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20