Mercedes-Zukunft nach 2026: Das sagt George Russell
George Russell
Seit dem vergangenen Monat steht fest: George Russell und Kimi Antonelli werden auch im nächsten Jahr im Mercedes auf Punktejagd gehen. Dies bestätigte das Werksteam der Sternmarke am 15. Oktober. Darüber, was nach 2026 geschieht, wurde in der entsprechenden Mitteilung allerdings kein Wort verloren.
Russell selbst hat aber im Gespräch mit «The Telegraph» bestätigt: «Das habe ich zwar noch nicht öffentlich gesagt, aber die Vereinbarung lautet: Wenn ich meine Leistung erbringe, gibt es eine spezielle Klausel, wonach wir automatisch für 2027 verlängern, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreiche.»
Darüber, wie hoch die Messlatte liegt, die er erreichen muss, schweigt sich Russell aus. «Mein Platz für 2027 liegt in meinen Händen. Ich werde hier also nicht hingehalten. Wir werden deshalb nicht in derselben Position sein wie vor sechs Monaten. Wenn ich meine Leistung erbringe – ich möchte nicht ins Detail gehen – aber wenn ich meine Leistung erbringe, dann bleibe ich zu 100 Prozent», stellt der 27-Jährige klar.
In diesem Jahr wurde monatelang über einen möglichen Abgang von Russell bei Mercedes spekuliert, um Platz für Max Verstappen zu schaffen. Der Red Bull Racing-Star steht ganz oben auf der Wunschliste von Teamchef Toto Wolff. Doch der vierfache Weltmeister und Titelverteidiger bleibt seinem Team treu, wie er im Rahmen des Ungarn-GP klargestellt hat.
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20