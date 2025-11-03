Mercedes-Zukunft nach 2026: Das sagt George Russell

Dass George Russell auch im nächsten Jahr für das Mercedes-Team auf die Strecke gehen wird, wurde im vergangenen Monat bestätigt. Aber wie sieht es mit 2027 aus? Der Brite hat Details über sein Abkommen offenbart.

Seit dem vergangenen Monat steht fest: George Russell und Kimi Antonelli werden auch im nächsten Jahr im Mercedes auf Punktejagd gehen. Dies bestätigte das Werksteam der Sternmarke am 15. Oktober. Darüber, was nach 2026 geschieht, wurde in der entsprechenden Mitteilung allerdings kein Wort verloren.

Russell selbst hat aber im Gespräch mit «The Telegraph» bestätigt: «Das habe ich zwar noch nicht öffentlich gesagt, aber die Vereinbarung lautet: Wenn ich meine Leistung erbringe, gibt es eine spezielle Klausel, wonach wir automatisch für 2027 verlängern, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreiche.»

Darüber, wie hoch die Messlatte liegt, die er erreichen muss, schweigt sich Russell aus. «Mein Platz für 2027 liegt in meinen Händen. Ich werde hier also nicht hingehalten. Wir werden deshalb nicht in derselben Position sein wie vor sechs Monaten. Wenn ich meine Leistung erbringe – ich möchte nicht ins Detail gehen – aber wenn ich meine Leistung erbringe, dann bleibe ich zu 100 Prozent», stellt der 27-Jährige klar.

In diesem Jahr wurde monatelang über einen möglichen Abgang von Russell bei Mercedes spekuliert, um Platz für Max Verstappen zu schaffen. Der Red Bull Racing-Star steht ganz oben auf der Wunschliste von Teamchef Toto Wolff. Doch der vierfache Weltmeister und Titelverteidiger bleibt seinem Team treu, wie er im Rahmen des Ungarn-GP klargestellt hat.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20