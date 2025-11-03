Carlos Sainz: Dickes Lob für früheren Gegner
Carlos Sainz
Der Blick in die Formel-1-Geschichtsbücher zeigt: Nur selten bekommen die Fahrer, die kein Cockpit mehr finden, eine zweite Chance. Wer zurückkehren darf, hat sich diese Gelegenheit, das eigene Talent unter Beweis zu stellen, auch verdient, ist sich Carlos Sainz sicher.
Deshalb begrüsst er auch die Rückkehr von Sergio «Checo» Pérez in die Startaufstellung. Der Mexikaner, der sein Red Bull Racing-Cockpit nach der letztjährigen Saison räumen musste, feiert im nächsten Jahr mit Formel-1-Neueinsteiger Cadillac sein Comeback. Um sich darauf vorzubereiten, darf er am 13. und 14. November in Imola im Ferrari SF-23 von 2023 ausrücken.
Im Gespräch mit «El Heraldo de Mexico» sagt Sainz über die anstehende Formel-1-Rückkehr seines ehemaligen Gegners: «Ich denke, Checo hat bereits allen gezeigt, wie talentiert und stark er ist – als Fahrer, als Sportler, und mit seiner Karriere in der Formel 1. Jetzt bereitet er sich auf ein weiteres Kapitel vor, und ich denke, er ist sehr motiviert.»
Und der Spanier betont: «Letztlich denke ich, dass in der Formel 1 nur sehr wenige Fahrer eine zweite Chance bekommen, das sind die Piloten, die wirklich einen Wendepunkt markiert haben, wie es bei Daniel Ricciardo und Checo der Fall war. Auch Nico Hülkenberg hat seine zweite Chance bekommen. Das sind alles Fahrer, die es wirklich geschafft haben, sich deutlich hervorzuheben, und Checo gehört zu dieser Gruppe.»
Pérez hat in 14 Formel-1-Jahren sechs GP-Siege und 39 Podestplätze errungen. Mit dem 35-Jährigen aus Guadalajara wird ein weiterer erfahrener Pilot dank Cadillac sein Formel-1-Comeback geben: Valtteri Bottas war zwischen 2013 und 2024 zwölf Jahre lang in der Formel 1 unterwegs und eroberte in dieser Zeit 10 GP-Siege und 67 Podestplätze.
