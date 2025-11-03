Klage von Felipe Massa: Das sagt Ecclestones Anwalt

Mit einer Klage vor einem Londoner Gericht will Felipe Massa den WM-Titel 2008 nachträglich zugesprochen bekommen. Der Brasilianer fordert auch Schadenersatz. Das sagt Bernie Ecclestones Anwalt dazu.

Ein Punkt trennte Felipe Massa 2008 vom Gewinn der Weltmeisterschaft. Der Gesamtsieg ging an Lewis Hamilton, der damit den ersten seiner sieben WM-Titel feierte. Doch wenn es nach Massa geht, ist er der rechtmässige Weltmeister. Das will der Brasilianer vor Gericht erreichen – zudem fordert er einen Schadenersatz in Höhe von 82 Millionen Dollar.

Seine Argumentation im Prozess gegen die Parteien Formula One Management (FOM), Automobil-Weltverband (FIA) und den damaligen Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone stützt sich auf die Tatsache, dass es in jener Saison zum Crashgate-Skandal kam, bei dem Nelson Piquet jun. im Grand Prix von Singapur absichtlich einen Unfall herbeiführte, um seinem Teamkollegen Fernando Alonso zu helfen.

Weil die FIA diese Ereignisse nicht unverzüglich untersucht hat, sieht sich der 44-Jährige im Nachteil. Denn wäre das Rennen für ungültig erklärt worden, wäre er am Ende Weltmeister geworden. Schliesslich war das Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit eine Nullrunde für den damaligen Ferrari-Piloten, während Hamilton als Dritter sechs WM-Zähler eroberte.

Doch dieser Argumentation wollen die Anwälte der Gegenseite natürlich nicht folgen. So erklärt etwa Bernie Ecclestones Anwalt David Quest, dass die schlechte Form Massas in jenem GP nichts mit dem Crash zu tun hatte, sondern vielmehr mit einem verpatzten Boxenstopp, bei dem Massa zu früh wieder ins Rennen geschickt wurde, weshalb er den Tankschlauch mit sich riss.

Gemäss «The Athletic» bringt der Verteidiger des 95-Jährigen auch verfahrensrechtliche Argumente vor. «Die Gegenseite beabsichtigt möglicherweise, dieses Gericht als Sport-Debattenclub zu behandeln, indem sie eine Untersuchung der Schiedsgerichtsbarkeit eines Sportereignisses vor fast 17 Jahren fordert und Herrn Hamilton seinen Titel von 2008 aberkennt, obwohl er nicht Partei in diesem Verfahren ist. Er litt dennoch unter den Folgen des Unfalls und beging während des Grand Prix von Singapur 2008 nicht die gleichen Fahrfehler wie Herr Massa», so Quest.

«Die sportlichen Folgen des Vorfalls wurden bereits vom FIA World Motor Sport Council behandelt. Aber wenn der Verband nach sorgfältiger Prüfung nicht bereit war, Herrn Massa als Champion jenes Jahres anzuerkennen, wie kann man dann erwarten, dass ein Gericht dies jetzt tut? Das Gericht sollte eine aussichtslose Klage nicht zulassen, nur weil Herr Massa eine Erinnerung aus seiner fernen Vergangenheit wiederbeleben möchte», kommt der Anwalt zum Schluss.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20