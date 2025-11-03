Mercedes in Brasilien: Kampfansage von Toto Wolff

Mercedes musste in Mexiko den 2. Zwischenrang in der Team-Wertung Ferrari überlassen. Der Rückstand auf die Roten ist aber knapp. Teamchef Toto Wolff betont: In Brasilien kann sein Team kontern.

Während die WM-Krone in der Konstrukteurswertung McLaren nicht mehr zu nehmen ist, gestaltet sich der Kampf um den zweiten Platz in der Team-Tabelle spannend. Nach dem Rennen in Mexiko hat Ferrari die Position hinter dem Traditionsrennstall aus Woking übernommen. Der Vorsprung ist aber knapp: Nur ein Punkt trennt die Mannschaft aus Maranello von Mercedes. Auch Red Bull Racing ist mit zehn Punkten Rückstand auf Ferrari noch in Schlagdistanz.

Das weiss auch Toto Wolff, der vor dem viertletzten Rennwochenende in Brasilien klarstellt: «Wir hatten einige schwierige Wochenenden, kämpfen aber weiterhin um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. Und jedes dieser vier Rennen wird für diesen Kampf entscheidend sein.»

«Auch wenn unser Vorsprung gegenüber unseren Konkurrenten in Austin und Mexiko geschmolzen ist, können wir in Brasilien zurückschlagen», wagt der Wiener eine Kampfansage. Und er betont: «Da es das vorletzte Sprint-Wochenende des Jahres ist, müssen wir uns von Anfang an in Bestform präsentieren.»

Die Strecke in Interlagos hat es in sich, wie der Teamchef weiss: «Es ist eine Old-School-Rennstrecke mit einer holprigen Oberfläche, Höhenunterschieden und vielen verschiedenen Kurventypen. Hinzu kommt das unvorhersehbare Wetter, sodass es wenig Spielraum für Fehler gibt.»

«Egal, was das Wochenende für uns bereithält: Unser Ziel ist es, sofort durchzustarten, besser als unsere Konkurrenten zu sein und wieder vor unsere grössten Rivalen zu kommen», gibt der 53-Jährige das Ziel vor.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20