Mercedes in Brasilien: Kampfansage von Toto Wolff
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Während die WM-Krone in der Konstrukteurswertung McLaren nicht mehr zu nehmen ist, gestaltet sich der Kampf um den zweiten Platz in der Team-Tabelle spannend. Nach dem Rennen in Mexiko hat Ferrari die Position hinter dem Traditionsrennstall aus Woking übernommen. Der Vorsprung ist aber knapp: Nur ein Punkt trennt die Mannschaft aus Maranello von Mercedes. Auch Red Bull Racing ist mit zehn Punkten Rückstand auf Ferrari noch in Schlagdistanz.
Das weiss auch Toto Wolff, der vor dem viertletzten Rennwochenende in Brasilien klarstellt: «Wir hatten einige schwierige Wochenenden, kämpfen aber weiterhin um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. Und jedes dieser vier Rennen wird für diesen Kampf entscheidend sein.»
«Auch wenn unser Vorsprung gegenüber unseren Konkurrenten in Austin und Mexiko geschmolzen ist, können wir in Brasilien zurückschlagen», wagt der Wiener eine Kampfansage. Und er betont: «Da es das vorletzte Sprint-Wochenende des Jahres ist, müssen wir uns von Anfang an in Bestform präsentieren.»
Die Strecke in Interlagos hat es in sich, wie der Teamchef weiss: «Es ist eine Old-School-Rennstrecke mit einer holprigen Oberfläche, Höhenunterschieden und vielen verschiedenen Kurventypen. Hinzu kommt das unvorhersehbare Wetter, sodass es wenig Spielraum für Fehler gibt.»
«Egal, was das Wochenende für uns bereithält: Unser Ziel ist es, sofort durchzustarten, besser als unsere Konkurrenten zu sein und wieder vor unsere grössten Rivalen zu kommen», gibt der 53-Jährige das Ziel vor.
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20