Williams 2026: Neuer Team-Name für eine neue Ära

Das Williams-Team startet im nächsten Jahr mit einem neuen Namen in die neue Formel-1-Ära

Gleich vorweg: Der legendäre Name des Team-Mitbegründers und langjährigen Teamchefs Frank Williams wird nicht aus der Formel 1 verschwinden. Dennoch tritt der britische Traditionsrennstall 2026 mit einem neuen Namen an.

Die Formel 1 schlägt im nächsten Jahr ein neues Kapitel auf – mit einer neuen Fahrzeug- und Motoren-Generation und neuen Reifen sowie einem neuen WM-Teilnehmer, denn Cadillac steigt als elftes Team in die Königsklasse ein. Für Williams bringt 2026 noch eine Änderung mit sich, denn der Traditionsrennstall aus Grove hat einen neuen Namen.

Wobei: So neu ist dieser auch wieder nicht, denn aus Williams Racing wird das Williams F1 Team. Und unter dieser Bezeichnung war die britische Mannschaft immer wieder – mit wechselnden Titelsponsoren – in der Formel 1 gemeldet, zuletzt 2013, als kein Namenssponsor den Teamnamen ergänzte. Das ist nun anders, denn seit diesem Jahr ist das Software-Unternehmen «Atlassian» an Bord, entsprechend lautet der offizielle Team-Name Atlassian Williams Racing – und ab Januar dann Atlassian F1 Team.

Auch das «W»-Logo wird durch eine Neuinterpretation des von Team-Gründer und Namensgeber Frank Williams geschaffenen «Forward W» ersetzt, das 1977 eingeführt wurde und auf jedem der neun WM-Autos aus dem Hause Williams prangt.

«Ich bin stolz darauf, dass wir ab nächstem Jahr als Atlassian Williams F1 Team bekannt sein werden und ein Logo auf unserem Auto tragen, das von unserem Gründer Sir Frank Williams inspiriert ist und eng mit unserem jahrzehntelangen Erfolg verbunden ist», sagt Teamchef James Vowles.

«Als Team lassen wir uns von unserer Vergangenheit inspirieren, blicken aber voller Spannung in die Zukunft und sind entschlossen, ein neues Kapitel in der Geschichte von Williams zu schreiben, das mit dem Gewinn der WM gekrönt wird», fügt der Brite an.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20