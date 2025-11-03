McLaren-Teamchef Stella: Warnung vor Brasilien-GP

Das McLaren-Team durfte in Mexiko den Sieg von Lando Norris feiern. Dennoch bleibt Teamchef Andrea Stella vorsichtig bei seiner Prognose für das anstehende Rennen in São Paulo. Er weiss: Die Konkurrenz ist sehr stark.

In Mexiko durfte die McLaren-Mannschaft zum ersten Mal seit dem GP-Triumph von Oscar Piastri in Zandvoort wieder einen Sieg bejubeln. Möglich machte dies Lando Norris, der mit dem ersten Platz auch die Spitzenposition in der WM übernahm. Denn sein australischer Teamkollege musste sich zum zweiten Mal in Folge mit dem fünften Platz begnügen. Seit dem Italien-GP war Piastri nicht mehr auf dem GP-Podest.

Den sechsten GP-Podestplatz in Folge durfte hingegen Max Verstappen feiern. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team kam als Dritter über die Linie. Er ist bis auf 36 Punkte an Norris und 35 WM-Zähler an Piastri herangerückt. Und mit dem Wochenende in Brasilien steht ein Rennen auf einer Piste an, auf der er bereits drei Mal triumphiert hat. Der Niederländer hat auch die letzten beiden Rennen in São Paulo für sich entschieden.

McLaren-Teamchef Andrea Stella warnt deshalb: «Wir sind stolz darauf, dass unsere beiden Fahrer die WM anführen und nur einen Punkt voneinander getrennt sind. Wir sind uns jedoch bewusst, dass wir einen sehr starken Gegner im Kampf um den Fahrertitel haben, und es ist kein Zufall, dass er der aktuelle Champion und vierfache Weltmeister ist.»

Der Italiener erklärt weiter: «In Mexiko-Stadt hatten wir das schnellste Auto, aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass dies auch in São Paulo der Fall sein wird, da die Konkurrenz um uns herum sehr stark ist. Wir werden an unserer Einstellung festhalten, Rennen für Rennen zu nehmen und so viel Leistung wie möglich herauszuholen, um unseren Fahrern die Chance zu geben, um die Spitzenplätze zu kämpfen.»

Und Stella mahnt: «Dies ist auch ein Sprint-Wochenende, was uns mehr Möglichkeiten bietet, Punkte zu sammeln. Gleichzeitig müssen wir noch mehr auf Details achten, um die richtige Fahrzeugabstimmung zu finden, insbesondere angesichts der begrenzten Zeit im freien Training. Wie immer in São Paulo werden wir auf das unvorhersehbare Wetter vorbereitet sein, das hier oft ein entscheidender Faktor ist.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20