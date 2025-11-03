Max Verstappen warnt: «Das kann verrückt werden»

Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen freut sich auf das Rennwochenende in São Paulo. Der vierfache Weltmeister verbindet ganz besondere Erinnerungen mit der Formel-1-Strecke in Interlagos.

Im vergangenen Jahr zeigte Max Verstappen eine ganz besondere Fahrt auf dem Rundkurs von Interlagos. Nachdem der Red Bull Racing-Star im Qualifying Pech hatte, weil erst eine gelbe und dann eine rote Flagge eine Verbesserung trotz starker Form verhindert hatte, musste er den Grand Prix von Startplatz 17 in Angriff nehmen.

Was dann folgte, war eine Machtdemonstration. Verstappen fuhr bei widrigsten Bedingungen zum Sieg – er kreuzte die Ziellinie 19,477 sec vor Esteban Ocon. Er selbst erklärte: «Ich bin sprachlos, ich hätte nie gedacht, dass ich hier von P17 gewinnen würde. Es mussten schon einige Dinge zusammenpassen, dass dies hier möglich geworden ist.»

Vor der Rückkehr an den Ort seines Triumphes erinnert sich der Niederländer: «In Interlagos kann es stark regnen, das kann dann im Rennen ziemlich verrückt werden. Das zeigte sich insbesondere beim letztjährigen Rennen, bei dem ich nach dem 17. Platz in der Qualifikation gewonnen habe. Das war ein emotionaler Sieg und ein wichtiger Moment in der Meisterschaft.»

Das ist aber nicht der einzige Grund für die Vorfreude des Titelverteidigers: «Brasilien ist für mich ein besonderer Ort, nicht nur wegen der unglaublichen Rennen und der grossartigen Momente, die wir dort erlebt haben, sondern auch, weil die Familie meiner Freundin ebenfalls aus Brasilien stammt.» Auch die Fans haben es ihm angetan: ««Die Fans sind super leidenschaftlich und ich liebe es immer, auf einer solchen Old-School-Strecke zu fahren. Diese Atmosphäre zu sehen und ein Teil davon zu sein, ist unglaublich», schwärmt er.

Deshalb hat Verstappen sich eine besondere Geste für das viertletzte Rennen des Jahres einfallen lassen: «Ich werde für dieses Rennen meinen speziellen Brasilien-Helm tragen», schwärmt er. «Es ist ein Ort mit viel Geschichte und einem grossartigen Erbe, der aber auch für mich viele schöne Erinnerungen bereithält. Ich habe mich für traditionelle Farben auf dem Helm entschieden, die wirklich auffallen. Ich finde das Design wirklich cool und freue mich darauf, ihn auf der Rennstrecke zu tragen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20