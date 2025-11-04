Villeneuve: Dieser Fahrer wird in Watte gepackt
Jacques Villeneuve beim Goodwood Festival of Speed 2025
Gewiss, die Stallgefährten von Max Verstappen tun sich allesamt ziemlich schwer. Blicken wir einen Moment zurück.
Bislang hatte der heute 28-jährige Niederländer sieben Stallgefährten in der Formel 1: Carlos Sainz bei Toro Rosso, danach bei Red Bull Racing Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson und Yuki Tsunoda.
Gegen Sainz ging das Quali-Duell noch 12:11 aus, gegen Ricciardo 34:23. Dann aber: 11:1 gegen Gasly, 25:1 gegen Albon, 80:10 gegen Pérez, 2:0 gegen Lawson, 18:0 gegen Tsunoda.
Bei den Renn-Duellen (mit beiden im Ziel) hiess es 12:9 gegen Sainz, 35:22 gegen Ricciardo, 11:1 gegen Gasly, 17:9 gegen Albon, 79:11 gegen Pérez, 2:0 gegen Lawson, 17:1 gegen Tsunoda.
Sergio «Checo» Pérez musste Ende 2024 wegen mangelnder Leistungen gehen. Der 35-jährige Mexikaner sagt nun im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez: «Sobald die Trennung von Red Bull beschlossene Sache war, wusste ich, dass der arme Kerl, der zu RBR kommt, einfach nur hilflos sein wird – weil ich es gerade mal so geschafft hatte, zu überleben, in einem sehr schwierigen Umfeld.»
Die armen Kerle waren 2025 dann Liam Lawson (der nach nur zwei Einsätzen zu den Racing Bulls versetzt wurde) und dessen Nachfolger Yuki Tsunoda, der gegen Max genauso alt aussieht wie der Neuseeländer vor ihm.
Pérez weiter: «Es ist sehr schwierig, neben Max zu fahren. Das verstehen die meisten Leute nicht. Ich könnte so viel darüber erzählen, aber belassen wir es dabei – es gibt keinen Fahrer, der gegen Max bestehen würde. Egal, du Hamilton oder Leclerc ins Auto setzt, sie wären alle geliefert.»
In diesem Zusammenhang kritisiert Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve den heutigen Verstappen-Teamgefährten Yuki Tsunoda.
Denn der elffache GP-Sieger findet: Der Japaner leistet zu wenig.
Der 54-jährige Villeneuve (Champion 1997 mit Williams) sagt in einem Podcast von Sky: «Ich verstehe nicht ganz, wie ein Team in Mexiko sagen kann: ‚Oh, er hatte ein gutes Wochenende.‘ Vielleicht war das besser als an anderen Wochenenden, aber ist es wirklich ein gutes Wochenende?»
«Fakt ist – er liegt immer noch weit hinter seinem Teamkollegen zurück. Er bringt weder Tempo noch Punkte für das Team oder Unterstützung für Max im Kampf um die Weltmeisterschaft.»
«Und er hat viel Erfahrung. Wir haben seine besten Leistungen gesehen, er ist bereits im Abstieg begriffen, daher scheint es, als würden sie ihn aus irgendeinem Grund in Watte packen.»
«Wir alle sagen in solchen Situationen: ‚Man braucht eben Erfahrung‘ – und dem stimme ich auch zu, aber man braucht eben gute Erfahrung. Es spielt keine Rolle, ob ein Fahrer schon 20 Jahre Rennerfahrung hat. Wenn er nie gut genug war, dann wird er auch weiterhin nicht gut genug sein und einem Team auch nicht helfen, die neuen Regeln zu verstehen.»
«In dem Fall sollte man auf einen Rookie oder unkonventionellen Kandidaten setzen, jemanden, der frische Energie und neue Ideen ins Team bringt. Was Red Bull Racing jetzt hat, reicht einfach nicht. Und die Leute dort wissen das auch.»
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20