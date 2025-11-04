Villeneuve: Dieser Fahrer wird in Watte gepackt

​Der kanadische Formel-1-Champion Jacques Villeneuve (54) nimmt wie immer kein Blatt vor den Mund. Dieses Mal wundert er sich über einen Piloten, der viel Lob bekommt, aber nichts Herausragendes zeigt.

Gewiss, die Stallgefährten von Max Verstappen tun sich allesamt ziemlich schwer. Blicken wir einen Moment zurück.

Bislang hatte der heute 28-jährige Niederländer sieben Stallgefährten in der Formel 1: Carlos Sainz bei Toro Rosso, danach bei Red Bull Racing Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson und Yuki Tsunoda.

Gegen Sainz ging das Quali-Duell noch 12:11 aus, gegen Ricciardo 34:23. Dann aber: 11:1 gegen Gasly, 25:1 gegen Albon, 80:10 gegen Pérez, 2:0 gegen Lawson, 18:0 gegen Tsunoda.

Bei den Renn-Duellen (mit beiden im Ziel) hiess es 12:9 gegen Sainz, 35:22 gegen Ricciardo, 11:1 gegen Gasly, 17:9 gegen Albon, 79:11 gegen Pérez, 2:0 gegen Lawson, 17:1 gegen Tsunoda.

Sergio «Checo» Pérez musste Ende 2024 wegen mangelnder Leistungen gehen. Der 35-jährige Mexikaner sagt nun im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez: «Sobald die Trennung von Red Bull beschlossene Sache war, wusste ich, dass der arme Kerl, der zu RBR kommt, einfach nur hilflos sein wird – weil ich es gerade mal so geschafft hatte, zu überleben, in einem sehr schwierigen Umfeld.»



Die armen Kerle waren 2025 dann Liam Lawson (der nach nur zwei Einsätzen zu den Racing Bulls versetzt wurde) und dessen Nachfolger Yuki Tsunoda, der gegen Max genauso alt aussieht wie der Neuseeländer vor ihm.



Pérez weiter: «Es ist sehr schwierig, neben Max zu fahren. Das verstehen die meisten Leute nicht. Ich könnte so viel darüber erzählen, aber belassen wir es dabei – es gibt keinen Fahrer, der gegen Max bestehen würde. Egal, du Hamilton oder Leclerc ins Auto setzt, sie wären alle geliefert.»



In diesem Zusammenhang kritisiert Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve den heutigen Verstappen-Teamgefährten Yuki Tsunoda.



Denn der elffache GP-Sieger findet: Der Japaner leistet zu wenig.



Der 54-jährige Villeneuve (Champion 1997 mit Williams) sagt in einem Podcast von Sky: «Ich verstehe nicht ganz, wie ein Team in Mexiko sagen kann: ‚Oh, er hatte ein gutes Wochenende.‘ Vielleicht war das besser als an anderen Wochenenden, aber ist es wirklich ein gutes Wochenende?»



«Fakt ist – er liegt immer noch weit hinter seinem Teamkollegen zurück. Er bringt weder Tempo noch Punkte für das Team oder Unterstützung für Max im Kampf um die Weltmeisterschaft.»



«Und er hat viel Erfahrung. Wir haben seine besten Leistungen gesehen, er ist bereits im Abstieg begriffen, daher scheint es, als würden sie ihn aus irgendeinem Grund in Watte packen.»



«Wir alle sagen in solchen Situationen: ‚Man braucht eben Erfahrung‘ – und dem stimme ich auch zu, aber man braucht eben gute Erfahrung. Es spielt keine Rolle, ob ein Fahrer schon 20 Jahre Rennerfahrung hat. Wenn er nie gut genug war, dann wird er auch weiterhin nicht gut genug sein und einem Team auch nicht helfen, die neuen Regeln zu verstehen.»



«In dem Fall sollte man auf einen Rookie oder unkonventionellen Kandidaten setzen, jemanden, der frische Energie und neue Ideen ins Team bringt. Was Red Bull Racing jetzt hat, reicht einfach nicht. Und die Leute dort wissen das auch.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20