Herbert warnt Norris/Piastri vor Max Verstappen

​Weltmeister Max Verstappen liegt vor dem Brasilien-GP 36 Punkte hinter WM-Leader Lando Norris und 35 hinter Oscar Piastri. Aber GP-Sieger Johnny Herbert warnt die beiden McLaren-Fahrer vor dem Niederländer.

Noch vier Rennen, noch zwei Sprints, noch 116 WM-Punkte zu gewinnen: Auf dem Papier hat der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen einen schweren Stand – der Abstand zu Lando Norris ist mit 36 Punkten gross, 35 Zähler liegt er hinter dem anderen McLaren-Fahrer, Oscar Piastri.

Wenn es aber einen Fahrer gibt, der diesen Berg erklimmen kann, dann ist es laut Johnny Herbert dieser Max Verstappen. Der 61-jährige Engländer Herbert (161 Grands Prix, drei Siege, WM-Vierter 1995) sagt im Portal AdventureGamers: «Verstappen hat sein Können ein ums andere Mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, aber er brauchte einen verbesserten Rennwagen von Red Bull Racing, um im Titelrennen wieder voll mitmischen zu können.»

«Max zeigt immer wieder unglaubliche Leistungen. Er schafft es, im Qualifying unglaubliche Rundenzeiten zu fahren und dann ein absolut überragendes Rennen abzuliefern und von der Spitze zu dominieren oder stattlich Plätze gutzumachen. Aber dafür braucht auch er natürlich auch das richtige Auto.»



«Es wäre überaus töricht, Max im Titelrennen abzuschreiben. Ich bin mir sicher, dass Lando, Oscar und McLaren das nicht getan haben, denn sie wissen genau, dass er derjenige sein könnte, der sie schlägt. Schaut euch an, was er nach der Sommerpause geleistet hat: Er hatte diese unglaubliche Serie, und der Punkteabstand hat sich deutlich verringert. Viele dachten, er sei raus und hätte keine Chance mehr. Aber das sehe ich anders.»



«Man darf Max keinen Moment aus den Augen lassen. Man darf Red Bull Racing nie abschreiben. Sie scheinen immer dann wieder zurückzukommen, wenn man es am wenigsten erwartet. Und bei Max wissen wir, dass er noch ein bisschen mehr aus dem Wagen herausholen und eine Überraschung erzeugen kann.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20









