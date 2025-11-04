Brasilien-GP im TV: So verrückt wird das Wetter

​Die GP-Fans dürfen sich freuen: Die brasilianischen Meteorologen sagen voraus, dass erneut ein Teil der Action im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos auf nasser Bahn stattfinden wird.

Das Wetter hat beim Grossen Preis von Brasilien (heute offiziell Grosser Preis von São Paulo) immer schon eine grosse Rolle gespielt, ob wegen Hitze oder Nässe, und das Formel-1-Wochenende 2023 wird keine Ausnahme sein: Die Meteorologen warnen – Freitag und Samstag immer wieder Schauer und Gewitter.

Für den ersten Tag (7. November) gilt eine Regenwahrscheinlichkeit von 40 Prozent, da finden auf der Traditionsstrecke freies Training und die Sprint-Quali statt.

Richtig wild dann der Samstag (8. November): Schauer und Gewitter den ganzen Tag für Sprint und GP-Quali, Regenwahrscheinlichkeit bei 100 Prozent.

Erst am Sonntag (9. November) und zum Rennen soll wieder ein wenig Ruhe einkehren, aber auch da kann es zu 30 Prozent regnen.



Immer wieder haben wir in Brasilien erlebt, wie unberechenbar das Wetter sein kann. Nach Einbrechen der Nacht von Freitag auf Samstag ging 2016 ein so schwerer Gewittersturm nieder, dass mehrere Dächer der Interlagos-Rennstrecke beschädigt wurden. Die Dächer mussten in aller Eile repariert werden, ständige Stromausfälle behinderten die Arbeit.



Wir waren Zeugen, als solcher Starkregen über der Bahn fiel, dass wir im Mediensaal einen Wassereinbruch hatten. Als wir zu unseren Füssen erkannten, wie sich die Kanäle der Stromkabel langsam mit Wasser füllen, haben wir unseren Laptop flott vom Strom genommen.



2022 nutzte Haas-Fahrer Kevin Magnussen die Gunst der Stunde und eroberte bei Mischverhältnissen sensationell seine erste Pole-Position in der Formel 1. 2024 fuhr Max Verstappen von Startplatz 17 bei tückischen Verhältnissen sensationell zum Sieg.



Wie sich die Action auf der Rennstrecke entwickelt, erfahren Sie am besten mit unserem Live-Ticker oder bei den Kollegen vom Fernsehen; dazu haben wir wie immer für Sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst.





Grosser Preis von São Paulo im TV

Freitag, 7. November

06.00 Sky Sport F1 – Sprint von São Paulo 2023

07.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 1989

07.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2003

10.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2008

12.05 Sky Sport F1 – Inside Story: Norris in Australien 2025

12.25 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2012

14.30 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008

15.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

15.20 ORF 1 – Beginn Übertragung freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung freies Training

15.30 Freies Training

17.00 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

19.25 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

19.15 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

19.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Ticker)

20.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 1989

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training



Samstag, 8. November

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training

07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

08.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von São Paulo 2024

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

14.00 ServusTV – Vorberichte Sprint

14.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

14.45 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint

14.50 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint

15.00 Sprint (bei uns im Ticker)

16.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung GP-Qualifying

18.55 SRF zwei – Beginn Übertragung GP-Qualifying

18.55 ORF 1 – Beginn Übertragung GP-Qualifying

19.00 Qualifying (bei uns im Ticker)

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung GP-Qualifying

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint



Sonntag, 9. November

07.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

07.45 Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

13.00 Sky Sport F1 – Best Onboards: Kimi Räikkönen

13.20 Sky Sport F1 – Best Onboards: Mark Webber

13.45 Sky Sport F1 – Best Onboards: Max Verstappen

14.10 Sky Sport F1 – Best Onboards: Daniel Ricciardo

14.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

16.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

16.40 ORF 1 – Formel-1-News

17.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

17.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen

18.00 Grosser Preis von São Paulo (bei uns im Ticker)

19.40 ORF 1 – Analysen

19.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen

23.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

04.05 ORF 1 – Wiederholung Rennen