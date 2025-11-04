Brasilien-GP im TV: So verrückt wird das Wetter
Max Verstappen gegen Charles Leclerc in Interlagos 2024
Das Wetter hat beim Grossen Preis von Brasilien (heute offiziell Grosser Preis von São Paulo) immer schon eine grosse Rolle gespielt, ob wegen Hitze oder Nässe, und das Formel-1-Wochenende 2023 wird keine Ausnahme sein: Die Meteorologen warnen – Freitag und Samstag immer wieder Schauer und Gewitter.
Für den ersten Tag (7. November) gilt eine Regenwahrscheinlichkeit von 40 Prozent, da finden auf der Traditionsstrecke freies Training und die Sprint-Quali statt.
Richtig wild dann der Samstag (8. November): Schauer und Gewitter den ganzen Tag für Sprint und GP-Quali, Regenwahrscheinlichkeit bei 100 Prozent.
Erst am Sonntag (9. November) und zum Rennen soll wieder ein wenig Ruhe einkehren, aber auch da kann es zu 30 Prozent regnen.
Immer wieder haben wir in Brasilien erlebt, wie unberechenbar das Wetter sein kann. Nach Einbrechen der Nacht von Freitag auf Samstag ging 2016 ein so schwerer Gewittersturm nieder, dass mehrere Dächer der Interlagos-Rennstrecke beschädigt wurden. Die Dächer mussten in aller Eile repariert werden, ständige Stromausfälle behinderten die Arbeit.
Wir waren Zeugen, als solcher Starkregen über der Bahn fiel, dass wir im Mediensaal einen Wassereinbruch hatten. Als wir zu unseren Füssen erkannten, wie sich die Kanäle der Stromkabel langsam mit Wasser füllen, haben wir unseren Laptop flott vom Strom genommen.
2022 nutzte Haas-Fahrer Kevin Magnussen die Gunst der Stunde und eroberte bei Mischverhältnissen sensationell seine erste Pole-Position in der Formel 1. 2024 fuhr Max Verstappen von Startplatz 17 bei tückischen Verhältnissen sensationell zum Sieg.
Wie sich die Action auf der Rennstrecke entwickelt, erfahren Sie am besten mit unserem Live-Ticker oder bei den Kollegen vom Fernsehen; dazu haben wir wie immer für Sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst.
Grosser Preis von São Paulo im TV
Freitag, 7. November
06.00 Sky Sport F1 – Sprint von São Paulo 2023
07.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 1989
07.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2003
10.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2008
12.05 Sky Sport F1 – Inside Story: Norris in Australien 2025
12.25 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2012
14.30 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008
15.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
15.20 ORF 1 – Beginn Übertragung freies Training
15.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung freies Training
15.30 Freies Training
17.00 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
18.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying
19.25 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying
19.15 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying
19.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Ticker)
20.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 1989
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training
Samstag, 8. November
06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training
07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
08.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von São Paulo 2024
11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training
13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
14.00 ServusTV – Vorberichte Sprint
14.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos
14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint
14.45 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint
14.50 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint
15.00 Sprint (bei uns im Ticker)
16.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying
17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung GP-Qualifying
18.55 SRF zwei – Beginn Übertragung GP-Qualifying
18.55 ORF 1 – Beginn Übertragung GP-Qualifying
19.00 Qualifying (bei uns im Ticker)
20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Qualifying
21.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung GP-Qualifying
23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
Sonntag, 9. November
07.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
07.45 Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt
08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
13.00 Sky Sport F1 – Best Onboards: Kimi Räikkönen
13.20 Sky Sport F1 – Best Onboards: Mark Webber
13.45 Sky Sport F1 – Best Onboards: Max Verstappen
14.10 Sky Sport F1 – Best Onboards: Daniel Ricciardo
14.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
16.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
16.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
16.40 ORF 1 – Formel-1-News
17.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen
17.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen
18.00 Grosser Preis von São Paulo (bei uns im Ticker)
19.40 ORF 1 – Analysen
19.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
21.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen
23.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
04.05 ORF 1 – Wiederholung Rennen